Ödüllü çay demleme yöntemi

Türk mutfağının vazgeçilmezi olan çayı yıllarca yanlış demlediğimizi biliyor muydunuz? Peki çay demlerken nelere dikkat edilmeli? İşte ödül almış doğru çay demleme yöntemi...

Sofralarımızın vazgeçilmezi geleneksel lezzetimiz çayın bilinmeyen yönleri ortaya çıktı. Neredeyse günün her saati tükettiğimiz çay yıllardır yanlış demleirken, yanlış demlenen çayın zararı dokunabilir. Sürekli demlenmesine rağmen birçok kişi yanlış demliyor. Peki doğru çay demleme yöntemi nedir? İşte ödül almış doğru çay demleme yöntemi…

Bu ödüllü çay demleme tekniğiyle çayınızın lezzetini daha çok arttırabilirsiniz. Peki, ödüllü çay demleme tekniği nasıl yapılıyor?

ÇAY DEMLERKEN BU HATALARA DİKKAT!

Yıllardır doğru olarak bilinen çay demleme yönteminin aslında hatalı olduğunu biliyor muydunuz? Oldukça basit gibi görünen çay demleme aslında sanıldığından çok daha önemli. Günün her saatinde içilen ve oldukça vazgeçilmez lezzetler arasında bulunan çayın demleme yöntemlerinde de püf noktaları bulunuyor. Çay demlerken yapılan hatalar sağlığınızı tehdit ediyor. Hem sağlık açısından hem de lezzet açısından çay demlemenin nasıl yapılacağına ve püf noktalarına mutlaka dikkat edilmeli.

ÇAY RUTUBET ALIR

Çay demlerken yapılan bir diğer hata ise henüz çay suyu sıcakken üst demliğe çay koyulmasıdır. Bu yöntemle çay rutubet alır ve henüz demlikteyken bayatlar.

ÇAYI DEMLEMİYOR HAŞLIYORUZ!

Çay demlerken genellikle çayın ardından kaynamış suyun ilave edilmesi sık sık yapılan hataların en başında yer alır. Bu şekilde çayı demlemiş değil, haşlamış oluyoruz. İlk önce kaynamış suyun demliğe dökülmesi ve ardından da çayın eklenmesi gerekir. Bu şekilde çayı doğru bir şekilde demlemiş oluyoruz. Kaynamış suyu ekledikten sonra üzerine çay eklersek bu doğru bir demleme yöntemi oluyor.

AŞIRI KAYNAR SU BAKTERİ OLUŞTURUYOR!

Aşırı bir şekilde kaynamış su çaya döküldüğü zaman çayın içerisinde bakteri oluşmasına sebebiyet verebilir.

Çayın tadının acıması da genellikle bu sebeplerden meydana gelmektedir.

ÇAY NASIL DEMLENİR? İŞTE ÖDÜLLÜ ÇAY DEMLEME TEKNİĞİ

Milli içeceklerimizden biri olan çayın yıllarca yanlış demlendiği ortaya çıktı. Sürekli demlenen çaylarda yapılan hatalar sağlığımızı tehdit ediyor. Uzmanlara göre lezzetli bir çay içmek için, ödüllü bir çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli yaptığı açıklandı.

Çay demlerken sıklıkla yapılan hatalardan biri de çayın hemen üstüne kaynamış suyun eklenmesidir. Eğer hemen çayın üstüne kaynamış suyu dökerseniz çay lezzetini kaybeder hem de direk haşlanmış olur.

Bu nedenle çay demlerken şu adımlar altın niteliğinde:

- İlk olarak çaydanlığın altına su koyun ve ocağa alın.

- Alt demlikteki suyu kaynamaya bırakın.

- Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki boş demliğin içine kaynamış sudan biraz dökün.

- Daha sonra yaklaşık 5 yemek kaşığı çayı üst demliğe sıcak suyun üzerine yavaşça dökün.

- Sonrasında alt demliğe tekrar soğuk su ekleyin ve tekrar ateşe koyun.

- Bu sırada üstteki çay yavaş yavaş demlenir ve istediğiniz kıvama gelir.

- Yaklaşık bir 10 dakika demlenmeye bıraktığınız takdirde tavşan kanı çayınız lezzetli bir şekilde servis edebilirsiniz.

SU EKLERKEN DİKKAT!

Çay demlerken alttaki demlikte su kaynadıktan sonra üstteki demliğe eklenir ve orta boy demlikler için 5 yemek kaşığı çay ilave edilmelidir. Ardından alt demliğe soğuk su eklenir ve kaynaması için beklenir. Alttaki su kaynarken, üst demlikteki çay da yavaş yavaş demlenmeye başlar. 10 dakikalık bir bekleme süresinin ardından çayınız servis etmeye hazır olur.

ÇAY DEMLEMENİN ÖNEMLİ PÜF NOKTASI!

Çay demlerken dikkat etmeniz gereken bir püf noktası da suyun demliğe koyma şeklidir. Eğer suyu kenardan dökerseniz oksijenin kaybolmasına neden olabilirsiniz. Bu yüzden suyu mutlaka yukarıdan dökün böylece kaybettiği oksijeni geri kazanır ve çayınız daha lezzetli olur.

EN İYİ ÇAY NASIL DEMLENİR?

- Çay havayla temas etmemeli, nemden ve farklı kokulardan etkilenmemelidir. Bu nedenle çok iyi bir şekilde saklanmalıdır.

- İyi bir çay demlemek için çayın suyu mutlaka yumuşak ve tatlı olmalıdır. Suyun kireçsiz, klorsuz ve madensiz olmasına dikkat edin.

- Çayın en iyi şekilde demlenmesi için kullanılan demlik porselen olmalıdır.

- Çay demlemeden önce demlik ısıtılmalıdır.

- Temiz olan demliğin içine bir bardak için iki çay kaşığı kadar çay konulur. 1 çay bardağı kadar çaya 2 bardak 100 dereceden birkaç derece daha az olan sıcaklıkta su konulur.

- Çaydanlıkta kalan kaynayan suyun altı kısılmalı ve kesinlikle demlik kaynatılmamalıdır

- Çay demlenirken demliğin üzerine temiz bir mutfak bezi örtülmelidir.

Demliğin ağız kısmı bir alüminyum folyo ile kapatılmalıdır.

- Demlenme işlemi sırasında kesinlikle demlik sallanmamalıdır.

- Türk çayının demlenme süresi çaya bağlı olarak değişse de ortalama 10 ila 15 dakika arasındadır.

- Çay demlendikten sonra çay posası ve suyu ayrılmalıdır.

- Demlenen çay yarım saat içerisinde tüketilmelidir.

ÇAYDANLIKTA EN GÜZEL ÇAY NASIL DEMLENİR?

Çaydanlıkta çay demleyecekseniz bunun için en önemli nokta bu esnada içerisinde kuru çay bekletmemektir. Çaydanlıkta su kaynatılırken üst demlikte kuru çay bekletilmez. Çay içerisine bir miktar soğuk su konulur ve alttaki suyun kaynamasıyla birlikte çay içerisinde yer alan su ısınarak yavaş yavaş çay demlenmeye başlar. Bu şekilde yapılan çay demlenirken kuru çaydaki tanenler daha yavaş çözünerek yavaşça demlenir. Çayın bayatlama süresi böylece uzar ve çay en iyi şekilde demini alacaktır.

ÇAYIN ACIMAMASI İÇİN DİKKAT!

* Çayın demlenme süresi de tadını etkileyen faktörlerden biridir. Suyunuz kaynadıktan sonra ocağın altını kısığa alın ve 15-20 dakika kadar bekleyin.

* Eğer demlenme süresini çok uzatırsanız, çayın tadı acılaşmaya başlar.

* Suyun çok kaynar olması çayın tadını kaçırır.

ÇAY NEDEN BULANIK OLUR?

Çayın içinde yer alan toz oranındaki yoğunluğa bağlı olarak demlenen çayın rengi ve bulanık gözükmesi değişiklik gösterir. Çok fazla çay tozu olan çayın rengi bulanık olur. Bu sebepten içerisinde daha yoğun yaprak olan çaylar tercih edilmeli.

Habertürk .