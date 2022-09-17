O panelvan tekrar çalındı!

Hırsızların 'işte böyle çalarız' notuyla gündem olan panelvan tekrar çalındı

Esenyurt'ta geçen yıl çalındıktan sonra üzerine sprey boyayla "işte böyle çalarız" yazısı ve gülücük emojisi bırakılarak terk edilmesiyle sosyal medyada uzun süre gündemde kalan panelvan, ikinci kez çalındı.

İnönü Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Ağbulak'a ait 77 AAF 993 plakalı panelvan geçen sene aralık ayında çalındı.

Çaldıkları aracın üzerine sprey boyayla "işte böyle çalarız" yazıp gülücük emojisi çizen zanlıları yakalayan polis ekipleri, şüphelilerin eline "işte böyle yakalarız" yazılı kağıt vererek fotoğraf çektirmişti.

Olayın sosyal medyada yer bulmasıyla Türkiye'de gündem olan panelvanın sahibi buzdolabı tamircisi Ağbulak, üzerine boyayla yazı yazılan ve çeşitli yerlerine hasar verilen aracına yaklaşık 15 bin liralık masraf yaparak tekrar kullanmaya başladı.

Yaklaşık 9 aydır aracını kullanan Ağbulak, 14 Eylül sabahı evden çıktığında aracını park ettiği yerde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan aracın bulunması için çalışma başlattı.

"İhtiyaçları olduğu zaman aracı gelip alıp götürüyorlar"

AA muhabirine açıklamada bulunan Yusuf Ağbulak, geçen sene aracının çalındığını, polislerin büyük çaba göstererek aynı günün akşamında aracını teslim ettiklerini söyledi.

Aracında o dönem yaklaşık 15 bin liralık zarar olduğunu belirten Ağbulak, zarardan vazgeçerek hırsızlardan şikayetçi olmadığını anlattı.

Ağbulak, panelvanın yine aynı şekilde kapısının önünden çalındığını dile getirerek, "Perişanız, mağdur ettiler bizi. Elim ayağım o, her şeyim. O olmasa hiçbir şey yapamıyorum. Buradan da polislere sesleniyorum; Allah razı olsun geçen sefer de bulmuşlardı aracımın yine bir an önce bulunmasını istiyorum." dedi.

Aracı işinde kullandığını ve ekmeğini onunla kazandığını belirten Ağbulak, "Ben gece 01.00'e kadar dışarıdaydım, araba oradaydı. Gece eve girdim, yattım sabah 09.00'da işe gelecektim. Araba aynı şekilde yoktu, 'acaba başka bir yere mi park ettim?', diye şaşırdım kendi kendime. Başka bir yere park etmemişim. Dedim tekrar onlar mı geldi götürdü. Alışmışlar adamlar, ihtiyaçları olduğu zaman aracı gelip alıp götürüyorlar. Artık bunları nasıl durduracaklar bilmiyorum, bunları bir durdursunlar, yeter yani. İnsanların bu kadar canını yakmasınlar." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu ?

Esenyurt'ta çeşitli araç hırsızlığı olaylarına karıştıkları ve çaldıkları bir panelvanı, üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazdıktan sonra terk ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, 30 Aralık 2021'de tutuklanmıştı.

Şüphelilerin çaldıkları panelvanı, bir süre kullandıktan sonra üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazıp terk etmeleri sosyal medyada gündem olmuş, polis ekipleri de yakaladıkları şüphelilerin üzerinde "işte böyle yakalarız" yazılı kağıtla fotoğraflarını çekmişti. AA .