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TIMETURK / YAŞAM / Nusret'in restoranı önünde ‘Vegan’ eylemi

Nusret'in restoranı önünde ‘Vegan’ eylemi

Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle eylem düzenledi.

2 Saat Önce
2021-10-03 23:46:13
Nusret'in restoranı önünde ‘Vegan’ eylemi

Nusret'in Galata'da yeni açılan Saltbae adlı restoranının karşısında buluşan hayvan hakları savunucuları 'vegan ol', “yaşam hakkına saygı duy” yazılı tişörtleri kullandı.

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Topluluk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2 Ekim Dünya Şiddetsizlik Günü ve 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle İstanbul Galata'da eylem gerçekleştirdik. Nusret'in yeni açılan restoranı Saltbae'nin karşısındaki protesto eylemimizde veganlık çağrısı yaptık." ifadeleriyle duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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