Nusret'in restoranı önünde ‘Vegan’ eylemi
Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle eylem düzenledi.
2021-10-03 23:46:13
Nusret'in Galata'da yeni açılan Saltbae adlı restoranının karşısında buluşan hayvan hakları savunucuları 'vegan ol', “yaşam hakkına saygı duy” yazılı tişörtleri kullandı.
Topluluk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2 Ekim Dünya Şiddetsizlik Günü ve 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle İstanbul Galata'da eylem gerçekleştirdik. Nusret'in yeni açılan restoranı Saltbae'nin karşısındaki protesto eylemimizde veganlık çağrısı yaptık." ifadeleriyle duyurdu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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