DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İhracatçılara yeni düzenleme
10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile yeni vali atandı
Kamerun’da 11 mürettebatlı jet düştü
İskoçya'da Celtic, Hollanda'da Ajax şampiyon oldu
Lavrov: Avrupa'da savaş istemiyoruz
Ukrayna: İşgalciler gazı kesintiye uğrattı
AB, yeni benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklayacak
Rusya Merkez Bankası: 90'lardan bu yana en büyük krizdeyiz
İkizlere hamile kadın evinde ölü bulundu
Valilikten DEVA Partisi’ne ‘sahtecilik’ suçlaması
Cep telefonunu şarj etmek isterken akıma kapılıp öldü
Rusya'dan Batılı şirketlere 'Gazprom' misillemesi!
ABD'de 2021'de 100 binden fazla kişi uyuşturucudan öldü
Juventus - İnter maçını şifresiz canlı izle! İtalya Kupası
Wolverhampton - Manchester City maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

TIMETURK / YAŞAM / Nursel Ergin neden ağladı? Gelinim Mutfakta Nursel'e ne oldu? Miyase ve Sevilay tartışması nedir?

Nursel Ergin neden ağladı? Gelinim Mutfakta Nursel'e ne oldu? Miyase ve Sevilay tartışması nedir?

Nursel Ergin neden ağladı? Güzel sunucu Nursel Ergin'in ağlaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sevilen sunucunun neden ağladığı araştırılıyor. Gelinim Mutfakta Nursel'e ne oldu? Miyase ve Sevilay tartışması nedir? İşte yanıtı...

13 Saat Önce
2022-05-11 12:09:09
Nursel Ergin neden ağladı? Gelinim Mutfakta Nursel'e ne oldu? Miyase ve Sevilay tartışması nedir?

Güzel sunucu Nursel Ergin'in ağlaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sevilen sunucunun neden ağladığı araştırılıyor. Gelinim Mutfakta Nursel'e ne oldu? Miyase ve Sevilay tartışması nedir? İşte yanıtı...

Nursel Ergin neden ağladı?

Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu Nursel Ergin'in ağlamasıs sosyal medyada çok konuşuldu. Yarışmacılardan kayınvalide ve gelinin tartışması sonucu olanlar oldu.

Miyase, kaynanası Sevilay Hanım ile yaşadığı problemlerden dolayı üvey kaynanası ile yarışmaya devam etmek istediğini açıklıyor. Bu istek sonrası Sevilay Hanım ile büyük bir tartışmanın içine giriyor.

Bu isteği duyan sunucu Nursel Ergin ise duruma sinirlenerek ağlamaya başladı. Çok sinirlendiğini söyleyen Nursel ara vererek stüdyoyu terk etti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş