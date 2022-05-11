Nursel Ergin neden ağladı? Gelinim Mutfakta Nursel'e ne oldu? Miyase ve Sevilay tartışması nedir?

Nursel Ergin neden ağladı? Güzel sunucu Nursel Ergin'in ağlaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sevilen sunucunun neden ağladığı araştırılıyor. Gelinim Mutfakta Nursel'e ne oldu? Miyase ve Sevilay tartışması nedir? İşte yanıtı...

Güzel sunucu Nursel Ergin'in ağlaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sevilen sunucunun neden ağladığı araştırılıyor. Gelinim Mutfakta Nursel'e ne oldu? Miyase ve Sevilay tartışması nedir? İşte yanıtı...

Nursel Ergin neden ağladı?

Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu Nursel Ergin'in ağlamasıs sosyal medyada çok konuşuldu. Yarışmacılardan kayınvalide ve gelinin tartışması sonucu olanlar oldu.

Miyase, kaynanası Sevilay Hanım ile yaşadığı problemlerden dolayı üvey kaynanası ile yarışmaya devam etmek istediğini açıklıyor. Bu istek sonrası Sevilay Hanım ile büyük bir tartışmanın içine giriyor.

Bu isteği duyan sunucu Nursel Ergin ise duruma sinirlenerek ağlamaya başladı. Çok sinirlendiğini söyleyen Nursel ara vererek stüdyoyu terk etti. .