Nuray Yıldız ile Yeni Nesil Güzelliği Konuştuk

Yılın En İyi En Genç Kadın Girişimci iş kadını ödülünü alarak toplamda 5 ödül alan Nuray Yıldız güzellik sektöründe iddalı işlere ve yeniliklere imza atmaya devam ediyor. 12 şubesi bulunan Nuray Yıldızın yurdışında da bir çok şubesi olan ve farklı ülkere de görüşme yapmaya devam eden Nuray Yıldız güzellik sektörüne yön vermeye devam edecek gözüküyor.

Minik dokunuşlarla hayalinizdeki cilde kavuşmak artık çok daha kolay. İyi bir diyet, bol su tüketimi, mutlaka doğal içerikli ürünlerle uygulayacağınız cilt bakım rutini ve geri kalan her şey için Nuray Yıldız ! 37 yaşındaki güzellik koçu, adını taşıyan merkezinde yeni teknoloji cihazlarla birçok güzellik uygulaması yapıyor.

Güzellik koçluğu ülkemizde yeni bir tanım. Hangi alanlarda koçluk yaptığınızı ve ne gibi hizmetler verdiğinizi öğrenebilir miyiz?

Evet ülkemiz için yeni ve gelişmeye açık bir tanım, Sektörün içinden bu konuma gelen biri olunca çoğu konuda kaliteli bilgi sahibi oluyorsunuz, dolayısıyla kendini güzel hissetmek isteyen insanlara trendler ışığında, doğallıktan ödün vermeden ve asla abartıya kaçmadan, kendisine en çok ne yakışacaksa bilgilendirip uyguluyorum.

Şu an için salonlarımda: Bölgesel zayıflama, buz epilasyon, saç vitamini, kaş vitamini, kaş alımı, microblading, dudak renklendirme, klasik cilt bakımı, Hollywood bakımı, kirpik lifting, dipliner, ipek kirpik, vb. gibi hizmetlerim bulunmakta.

Cilt yenileme en çok tercih edilen uygulamalarınız arasında yer alıyor. Cilt yenileme uygulamalarında kullandığınız teknikten ve cilde etkisinden bahseder misiniz?

Cilt yenileme, etkisi ve aldığımız geri dönüşleri düşündüğümde, hızlı sonuç aldığımız etkili bir uygulama. Güzellik salonlarımızdaki özel cihazlar, cildin kendi doğal hücre yenileme ve iyileşme mekanizmasını uyarıyor. Cildin gençleşmesini, sivilce izlerinin silinmesini, gözeneklerin sıkılaşmasını sağlıyor. Ayrıca cilt lekelerini açma ve cilt tonu eşitleme gibi sorunları da çözüyoruz.

Cilt bakım rutinleri de kadınların merak konularından biri. Siz kendi markanızı oluşturarak bu konuda kadınlara iddialı ürünler sunuyorsunuz. Ürünlerinizden ve gözlemlediğiniz etkilerden bahseder misiniz?

Sektörün içinden geldiğinizde zamanla kullandığınız ürünler hakkında derin bilgi sahibi oluyorsunuz, kaliteli sandığımız çoğu ürünün içeriğini sizi şaşırtıyor. Ben de ilk zamanlarda kendim için girdiğim arayışta, kendi markamı oluştururken buldum kendimi. Soinsorganic ile kimyasal bileşenlerden uzak doğal sertifikalı kişisel bakım ürünlerini, farkındalığı yüksek ne istediğini bilen insanların kullanımına sunduk. Beklediğimden de fazla bir ilgiyle karşılandı tüm ürünler, meğer insanların uzun zamandır beklediği buymuş dedim kendi kendime.

Son dönemde kadınlar en çok hangi istek/şikâyet ile size geliyor ve nasıl bir güzellik anlayışı benimsiyor?

Aslında çoğu zaman istekler birbirinden farklı ve uzak ama yine de genelle yapmak gerekirse kaşlarının zayıflığı ve düzensizliğinden şikâyetçi çoğu müşterim. Kaş çehre yapısına ve bakışlara çok etki eden bir unsur dolayısıyla kadınlar bunun farkında ve bu yüzden kaşları onlar için çok önemli. İnsanların güzellik anlayışını şu şekilde yorumlayabilirim çoğu zaman kadınlar kendilerine yakın gördükleri kişileri beğeniyor ve bu büyük oranda ünlü, göz önünde olan isimler oluyor. O kişide beğendiği ne varsa da kendisine yakışacağını düşünüyor.

Doğal ve etkili bir güzellik için kadınlara verebileceğiniz ipuçları var mı?

Elbette çoğu kadının gözden kaçırdığı ufak tefek noktalar oluyor. Cildimizin güzelliğinin içimizden geldiğini unutmamalıyız yine yediklerimize aynı derecede dikkat etmeliyiz bunlar çoğu insanın farkında olmadığı şeyler. Ellerimizi yüzümüzden uzak tutmalıyız temiz bir cilt için bu çok gerekli. Cildimiz gün içerişinde oldukça zararlı maddelerin etkisi altında kalıyor bu yüzden cilt temizliğimize önem vermeliyiz. Fakat cildimizi temizlemek isterken içerisinde birçok kimyasal madde bulunduran ürünlerden de kendimizi korumamız gerekiyor. Kişisel bakımınızda doğal ürünler kullanmaya özen göstermelisiniz. Benim bakış açım ile güzelliğin kaynağı doğallık ve sadelik. .