Nur Mehmet Munar “Z kuşağı Türk sinemasından uzaklaşıyor”

Bir ülkenin kültürünü başka bir ülkeye tanıtmanın en kolay yolu sinema ve dizileridir diyen Nur Mehmet Munar, Türk sinemasının son yıllarda beklenen sıçramasını gerçekleştirmediğini ifade etti.

Konu hakkında açıklamalar yapan Nur Mehmet Munar, hala televizyonlarımızda kısıtlı imkanlarla Ertem Eğilmez, Metin Erksan gibi büyük ustaların çekmiş oldukları filmleri izlerken büyük keyif alırken son dönemlerde zengin erkek, sakar kız muhabbetleri içeren ve yabancı filmlerin birebir uyarlaması yapımlar Türk sinemasının önünü kapatıyor.

Açıklamalarına devam eden Nur Mehmet Munar “Komedi ve romantik komedi filmlerinin ciddi gişe yapmasından dolayı birçok yapımcı kolay yoldan para kazanmak adına birbirinin adeta birebir kopyası denilecek filmler çekiyor ve bu filmlerini vizyona sokuyor. Tüm bunların yanında çok ama çok komik bütçelerle yapılan ucuz korku filmleri de özellikle Z kuşağını gittikçe Türk sinemasından uzaklaşıyor. Vizyona giren yabancı filmler ciddi gişe yaparken neredeyse vizyona giren her 10 Türk filminden 7-8 tanesi çok komik gişeler yaparak yapımcısı zarara uğruyor.” Dedi.

Bugüne dek ciddi anlamda bir bilim kurgu filmi çekilmediğine dikkat çeken Nur Mehmet Munar, “Yurt dışında yaptığım araştırma ve incelemelerde bu tür filmlere büyük ilginin olduğunu gözlemledim. Bilim kurgu tarzı filmlerin haricinde mitolojik bir kahramanımızla alakalı bir sinema filmi de yapılmadı. Artık bazı yapımcıların bu tarz filmler çekmesi gerekiyor diye düşünüyorum diyen Munar filmlerde sigara ve alkol gibi görüntülerin sansürlenmesi yerine aslında filmlerdeki silah, şiddet ve film karakterlerinin eşlerini aldatmasının anlatılmasına sadece seyirci kalınmasını zaten hiç anlayamıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.