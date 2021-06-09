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'Nişantaşı saldırısının takipçisi olacağız'

Nişantaşı’nda sırf başörtülü olduğu için saldırıya uğrayan akademisyen Neşe Nur Akkaya’ya bir destek de Önce İnsan Derneği’nden geldi.

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09.06.2021 16:08:59
'Nişantaşı saldırısının takipçisi olacağız'

Önce İnsan Derneği Genel Başkanı Nuray Canan Songür adıyla yapılan kamuoyu açıklamasında "İstanbul Nişantaşı'nda parkta oturan başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya “sizi burada istemiyoruz” diyerek vahşice saldıran ve hastanelik eden Eray Çakın isimli şahsın hak ettiği en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacağız" denildi.

Hastalıklı bir zihniyet

Kendisi de 28 Şubat sürecinde türlü eziyetler görmüş, okulundan atılmış ve gördüğü şiddet nedeni ile yurt dışında okumak zorunda kalmış olan Nuray Canan Songür, “insanları ötekileştirmeden, din, dil, ırk ayırt etmeksizin kardeşçe ve barış içinde yaşamanın en temel yolu 28 Şubattan kalma bu hastalıklı zihinlerin tecrit edilmesidir.” dedi.

İnsanlar ötekileştiriliyor

Kanada'da Müslüman bir aileyi yok eden İslamafobik saldırıya da değinilen kamuoyu açıklamasında şunlar kaydedildi:
"İstanbul Nişantaşı'nda parkta oturan başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya “sizi burada istemiyoruz” diyerek vahşice saldıran ve hastanelik eden Eray Çakın isimli şahıs bir nefret suçu işlemiştir.İnsanları ötekileştirmeden, din, dil, ırk ayırt etmeksizin kardeşçe ve barış içinde yaşamanın en temel yolu 28 Şubattan kalma bu hastalıklı zihinlerin tecrit edilmesidir. Henüz bu şoku atlatamamışken Kanada'nın Ontario eyaletinde İslam karşıtı bir katilin kullandığı minibüsü kaldırımda yürüyen Müslüman ailenin üzerine sürerek aynı aileden 1'i çocuk 4 kişiyi öldürmesi İslam karşıtlığının nasıl bir seviyeye geldiğini gözler önüne sermektedir"

Olayın takipçisi olacağız

Açıklamada şunların altı çizildi: "Türkiye'de ve dünyada bilinçli bir şekilde körüklenen, korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüştüğü bu korkunç gidişat ve vahşet artık durdurulmalıdır. Önce İnsan Derneği olarak tüm insanlık için tehlike oluşturan bu hastalıklı zihniyeti taşıyanlarla sonuna kadar mücadele edeceğimizi, söz konusu olaydaki saldırganın hak ettiği en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile arz ederiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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