Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı boyu ne kadar? Nisa Bölükbaşı yaşı kaç?

Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı hakkında bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Peki Nisa Bölükbaşı aslen nereli? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında? Nisa Bölükbaşı burcu ne? İşte Nisa Bölükbaşı ile ilgili detaylar…

Survivor 2022 All Star finalinde şampiyon Nisa Bölükbaşı olmuştu. O günden beri popülerliğini koruyan Nisa Bölükbaşı hakkında vatandaşların merakı devam ediyor. Nisa Bölükbaşı'nın yaşı, boyu ve memleketi araştırılıyor. Nisa Bölükbaşı'nın hayatını merak edenler arama motorlarına “Nisa Bölükbaşı boyu ve yaşı” yazarak sorularına yanıt arıyorlar.

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir?

Prag'da doğan Nisa Bölükbaşı, daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. Nisa, 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi yüzme takımında yer almaya başladı.

Aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edilen Nisa Bölükbaşı dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

Survivor Nisa'nın sporla ilişkisi bununla da bitmiyor. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu. Bunun yanında voleybol oynamaya başladı.

Takımının en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. Nisa Bölükbaşı 2018'de mimarlık okumaya başladı. Okulu için voleybolu bırakmak zorunda kalan Nisa Bölükbaşı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

Nisa Bölükbaşı kaç yaşında?

2 Temmuz 1998 tarihinde dünyaya gelen Nisa Bölükbaşı 24 yaşındadır. Nisa Bölükbaşı'nın burcu ise Yengeç'tir.

Nisa Bölükbaşı Türk mü? Survivor Nisa nereli?

Prag'da doğan Nisa Bölükbaşı'nın babası Türk ve Boşnak asıllı, annesi ise Çek asıllıdır.

Survivor Nisa boyu kaç?

Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın boyu ve kilosu da merak edilenler arasında. Nisa, 1.70 cm boyunda ve 60 kilodur.