Nilsu Berfin Aktaş Kimdir, Nerelidir? Nilsu Berfin Aktaş Hangi Dizilerde Yer Aldı?
Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Nilsu Berfin Aktaş yer aldığı dizi ve filmler neler? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gizem gerçek adı? Show TV ekranlarının sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş arama motorunda en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Sizler için güzel oyuncu hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…
2022-08-21 21:41:51
Nilsu Berfin Aktaş Kimdir?
Nilsu Berfin Aktaş 1998 doğumludur. Yetenek Evi Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk olarak reklam filmlerinde yer almaya başlayan Aktaş 2018 yılında Star Tv'de yayınlanan ve jüri koltuğunda Nurgül Yeşilçay, Fırat Parlak ve Hamdi Alkan gibi isimlerin oturduğu Geleceğin Starı isimli yarışma programına katıldı ve yarışmayı birinci olarak tamamladı. Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2019 yılında yönetmen Onur Ögden'in filmi olan Rastlantı ile başladı. Ardından Show Tv'de yayınlanmaya başlayan uzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe Mollaoğlu karakterini canlandırmaya başladı. Şimdilerde Show TV'de yayımlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde yer almakta.
Nilsu Berfin Aktaş Yer Aldığı Projeler
- Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Show Tv, BKM, 2022),
- Kalp Yarası (Pınar, atv, 2022),
- Benim Hayatım (Hayal, Star Tv, 2021),
- Ölüm Zamanı (Dilara, Exxen, 2021),
- Kuzey Yıldızı (Gökçe, Show TV, 2019)
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