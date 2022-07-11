Nihat Tüney Kimdir ?

Nihat Tüney 1985 Tunceli/merkez doğumludur.

ilk ve orta öğretimini burda tamamladıktan sonra Elazığ Atatürk sağlık meslek lisesini kazanarak anestezi bölümünü kazanarak lise eğitimini tamamladı yine aynı ilde bulunan Fırat Universitezi Anestezi bölümünden mezun olarak üniversite hayatını tamamladı sağlık alanında bir çok hastane ve ilde çalışan Tüney 2010 yılında World Plast Hair Center adı altında kendi saç ekim ve güzellik merkezini kurdu 2010 dan beri aktif olarak Türkiyeyi sağlık alanında tanıtan Tüney dünyanın bir çok farklı ülkesi ile çalışarak burada iş ortaklıkları sağladı. Uluslar arası sağlık turizm belgesine sahip olan Nihat Tüney halen İstanbul'da bulunan merkezin de Uluslar arası Sağlık turizmi, saç ekimi ve estetik alanlarında hizmet vermektedir.