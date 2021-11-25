Nihat Doğan'ın 17 yaşındayken aşk yaşadığı kişi bakın kim çıktı

Al Sana Haber programında gündeme bomba gibi düşecek Nihat Doğan iddiası konuşuldu.

Yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV, magazin olaylarının ele alındığı Al Sana Haber programında her gün bir olay yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Tuba Ekinci ile Nihat Doğan'ın kavgası gündeme oturmuş ardından Ebru Polat ve Bahar Candan gerilmişti.

Program Ekinci olmadan devam ederken Seyhan Soylu'dan bomba bir iddia programa damga vurdu. Seyhan Soylu Nihat Doğan'ın 17 yaşındayken Serpil Çakmaklı ile aşk yaşadığını iddia etti. Soylu'nun iddiasına göre Banu Alkan ve Çakmaklı Nihat Doğan'ı paylaşamadığı için kavga etti.

Doğan bu iddiaları "Yalan be biz dosttuk" dese de Soylu bu konuda çok iddialıydı. Seyhan Soylu açıklamasında "Serpil Çakmaklı tutuklanacak diye beraber oldular" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.