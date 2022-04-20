Nicky Romero Hayranlığından Sahnede Beraber Çalışmaya Theorhun Orhun Kalender Kimdir?

Sahne adı Nicky Romero olarak tanınan ünlü DJ, çoğu kişinin gözde DJ’lerinden biridir.

Son zamanlarında adını çokça duyduğumuz Türk fotoğrafçı ve T Theorhun lakaplı Orhun Kalender, bir zamanlar hayran olduğu Nicky Romero ile Londra'da birlikte çalıştı.

Hayranlıktan Sahnede Birlikte Çalışmaya Giden Yol!

Fotoğrafçılık ve Video günümüzde etkisini arttıran ve gittikçe daha büyük kesimlere hitap etmeye başlayan aktiviteler haline geldi. Fotoğrafçılık ve Video denilince de son zamanlarda akıllara Theorhun lakaplı Orhun Kalender geliyor.

Genç ve başarılı fotoğrafçı, ilk zamanlar İnstagram'da çekip paylaştığı fotoğraflar ve filtreler ile gündeme geliyordu. Orhun Kalender son olarak bir zamanlar hayran olduğu DJ Nicky Romero ile Londra'da bir araya geldi.

Orhun Kalender kimdir?

Orhun Kalender, 1999 yılında dünyaya geldi. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen birçok başarıya imza attı. Bir zamanlar hayal ettiği şirketi genç yaşına rağmen kurdu. 17 yaşında okul için Londra'ya taşınan Orhun Kalender, bu taşınmadan sonra hayatında birçok değişiklik yaptı. Orhun Kalender, fotoğrafçılık sektörüne giriş yaptı. İnsagram'da paylaştığı fotoğraflar ve yarattığı filtreler insanlar tarafından çok beğenildi. Daha sonra başka bir hayali olan DJ'lik performansını gerçekleştirmeye başladı. Zaman içinde birçok ünlü isimle sahnede birlikte yer aldı. Orhun Kalender'in Londra'da yaşamını sürdürmesi ve birçok başarıya daha imza atması bekleniyor.

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