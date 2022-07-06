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TIMETURK / YAŞAM / Nevzat Türkyılmaz'dan yeni single!

Nevzat Türkyılmaz'dan yeni single!

DJ Nevzat Türkyılmaz kariyerinde fark yaratmaya devam ediyor. Daha önce de çok konuşulan projelere imza atan Türkyılmaz Türkiye'de ilk kez tekno müzik single'ını çıkaran isim oldu.

21 Saat Önce
2022-07-06 17:15:47
Nevzat Türkyılmaz'dan yeni single!

Antalya, Bodrum, Kuşadası, Marmaris bölgelerinde yaptığı etkinliklerle tanınan Türkyılmaz sonraki hedefinin yaz sezonunda tekno albüm çıkarmak olduğunu belirtti.

Türkyılmaz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite'sinde eğitim gördükten sonra yurt dışında eğitimine devam etmiştir. İngiltere ve İrlanda başta olmak üzere pek çok ülkede ulusal etkinliklerde dj olarak sahne almıştır.

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