Nevşin Mengü koronavirüse mi yakalandı?

Koronavirüse yakalandığını duyuran gazeteci Nevşin Mengü, Instagram hesabından yaptığı duyuruda tavsiye istedi.

Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Koronavirüse yakalandığını duyuran Mengü, hastalığı hafif geçirmediğinin altını çizdi.

3 kez BioNTech aşısı olduğunu söyleyen Mengü, Instagram hesabından yaptığı duyuruda tavsiye istedi.

"TAVSİYENİZ VARSA ALIRIM"

Mengü'nün paylaşımında, "Koronavirüs pozitifim maalesef. 3 doz BioNTech olmuş olmama rağmen pek de hafif geçmiyor. Bendeki semptomu baş ağrısı oldu. Hastalığı geçirmiş arkadaşlar, tavsiyeniz varsa alırım." ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü kimdir?

2 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Nevşin Mengü, lisans öğrenimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde tamamlayarak mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi'nde yazdığı "Türkiye üzerine toplumsal incelemeler" isimli teziyle de yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

NEVŞİN MENGÜ'NÜN GAZETECİLİK KARİYERİ

Televizyon kariyerine 2005 yılında KanalTürk TV'de başlayan Mengü, burada “Kadınlar Kulübü” isimli programın sunuculuğunu yapmıştır. Ertesi yıl HaberTürk kanalında muhabir olarak göreve başlayan Nevşin Mengü, ardından One Ajans'ın 1,5 yıl kadar Tahran temsilciliği görevini yürütmüş ve ayrıca altı ay kadar da Hürriyet gazetesinde çalışmıştır.

Daha sonra CNN Türk kanalında editör ve sunucu olarak görev yapan Mengü, 2011 yılının Temmuz ayında ise dönemin Kanal D ana haber sunucusu gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sağlık sorunları sebebiyle yayına çıkamaması nedeniyle iki farklı televizyon kanalında ,aynı gün içerisinde ana haber bülteni sunmuştur.

31 Ekim 2017 tarihinden itibaren de BirGün gazetesinde yazmaya başlayan Nevşin Mengü, aynı zamanda DW Türkçe'nin YouTube kanalında da “Bire Bir” adlı programı sunmuştur.

Mengü, ayrıca 30 Kasım 2020 tarihinde yayın hayatına tekrar başlayan ve aynı yıl yine kapanan Olay TV'de de Ana Haber Bülteni sunuculuğu yapmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.