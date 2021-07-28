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TIMETURK / YAŞAM / Nevşehir'de balon turları iptal edildi

Nevşehir'de balon turları iptal edildi

Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları rüzgar nedeniyle yapılamadı.

3 Saat Önce
2021-07-28 14:19:20
Nevşehir'de balon turları iptal edildi

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Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Kapadokya'da turistlerin rağbet gösterdiği etkinliklerin başında yer alan sıcak hava balon turu bugün yapılamadı.

Nevşehir'in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlardan turistlerle birlikte peş peşe yükselerek peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin kuş bakışı izlenmesine olanak sağlayan etkinliğin rüzgarın şiddetini yitirmesiyle yarın yeniden başlaması bekleniyor.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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