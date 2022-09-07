Nesrin Cavadzade Kimdir, Nerelidir? Yer Aldığı Dizi Ve Filmler

Oyunculuk performansı ile adından çokça söz ettiren yetenekli ve güzel oyuncu Nesrin Cavadzade arama motorunda en çok gündem yer alan isimler arasında. Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar…

Nesrin Cavadzade Kimdir?

Nesrin Cavadzade 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğdu. Cavadzade Türkiye'ye 1993 yılında 11 yaşındayken geldi. Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun oldu. Üniversite mezuniyetinden sonra 2 yıl boyunca Tekand Studio Oyuncularında oyunculuk eğitimi aldı. Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca bilmektedir ve Arapça, Japonca öğrenim aşamasındadır. Daha sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına ilk adımı attı. Bu projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesi'nin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Şimdilerde son dizisi olan Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterine can verdi.

Nesrin Cavadzade Yer Aldığı Projeler

2007 Yersiz Yurtsuz-Suna

Pazar- Bir Ticaret Masalı-Eczacı

2008 Dilber'in Sekiz Günü-Dilber

2009 Gitmek: Benim Marlon ve Brandom-Derya

2010 Acı-Torun

Samanyolu-Melek

Güzel Günler Göreceğiz Anna

Al Yazmalım-Ayça

Yangın Var-Asya

2012 Ağır Roman Yeni Dünya-Kara Leyla

2013 Görüş Günü Kadınları-Lale

Derin Nefes Al-Nazlı

Küçük Ağa-Başak

Annemin Şarkısı-Zeynep

Son Mektup-Nihal Hemşire

Kış Güneşi-Efruz

Bizim Hikaye-Tülay Sertkaya

2018 El desentierro-Tirana

2019-2021 Yasak Elma-Şahika Ekinci

Aşk Tesadüfleri Sever 2-Defne

Bir Başkadır-Melisa

2021-2022 Üç Kuruş-Bahar Yöndel Çaka

Ödüller