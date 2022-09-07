Nesrin Cavadzade Kimdir, Nerelidir? Yer Aldığı Dizi Ve Filmler
Oyunculuk performansı ile adından çokça söz ettiren yetenekli ve güzel oyuncu Nesrin Cavadzade arama motorunda en çok gündem yer alan isimler arasında. Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar…
2022-09-07 00:47:52
Nesrin Cavadzade Kimdir?
Nesrin Cavadzade 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğdu. Cavadzade Türkiye'ye 1993 yılında 11 yaşındayken geldi. Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun oldu. Üniversite mezuniyetinden sonra 2 yıl boyunca Tekand Studio Oyuncularında oyunculuk eğitimi aldı. Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca bilmektedir ve Arapça, Japonca öğrenim aşamasındadır. Daha sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına ilk adımı attı. Bu projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesi'nin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Şimdilerde son dizisi olan Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterine can verdi.
Nesrin Cavadzade Yer Aldığı Projeler
- 2007 Yersiz Yurtsuz-Suna
- Pazar- Bir Ticaret Masalı-Eczacı
- 2008 Dilber'in Sekiz Günü-Dilber
- 2009 Gitmek: Benim Marlon ve Brandom-Derya
- 2010 Acı-Torun
- Samanyolu-Melek
- Güzel Günler Göreceğiz Anna
- Al Yazmalım-Ayça
- Yangın Var-Asya
- 2012 Ağır Roman Yeni Dünya-Kara Leyla
- 2013 Görüş Günü Kadınları-Lale
- Derin Nefes Al-Nazlı
- Küçük Ağa-Başak
- Annemin Şarkısı-Zeynep
- Son Mektup-Nihal Hemşire
- Kış Güneşi-Efruz
- Bizim Hikaye-Tülay Sertkaya
- 2018 El desentierro-Tirana
- 2019-2021 Yasak Elma-Şahika Ekinci
- Aşk Tesadüfleri Sever 2-Defne
- Bir Başkadır-Melisa
- 2021-2022 Üç Kuruş-Bahar Yöndel Çaka
Ödüller
- 2014 Altın Portakal Film Festivali-En İyi Kadın Oyuncu-Kuzu
- 2012 Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri-En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)-Yangın Var
- 2012 Ankara Uluslararası Film Festivali-En İyi Kadın Oyuncu-Güzel Günler Göreceğiz, Yangın Var
- 2011 Altın Portakal Film Festivali-En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu-Güzel Günler Göreceğiz
- 2009 Ankara Uluslararası Film Festivali-En İyi Kadın Oyuncu-Dilber'in Sekiz Günü
- 2008 2008 Bursa İpekyolu Film Festivali-En İyi Kadın Oyuncu-Dilber'in Sekiz Günü
YORUMLAR (0)