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Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan Batman'da petrol atığında öldü

Batman’ın Beşiri ilçesinde petrol atığıyla bataklığa dönen alandaki kirpiyi avlamak isterken bataklığa saplanan nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan, kendisini çıkaran ekiplerin dakikalarca yaptığı kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

2 Saat Önce
2022-08-22 09:32:33
Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan Batman'da petrol atığında öldü

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Kesiktaş köyü yakınlarında köylüler, petrol atığıyla bataklığa dönmüş alana saplanmış halde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanı fark etti. Hemen yanında bulunan oklu kirpiyi avlamak için bataklığa girdiği anlaşılan sırtlan için durum, Batman itfaiyesi ile Doğuma Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve TPAO'ya bildirildi. Alana gelen ekipler, sırtlanı bulunduğu yerden çıkardı. Nefes almadığı gözlenen sırtlan için itfaiye eri dakikalarca kalp masajı yaptı. Sırtlan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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