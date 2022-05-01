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Nesli tükenen Asya çitası 3 yavru doğurdu

İran'da nesli tükenmekte olan türleri korumaya yönelik bir yetiştirme programının parçası olarak korunan Asya çitası 3 sağlıklı yavru dünyaya getirdi.

2 Saat Önce
2022-05-01 19:42:18
Nesli tükenen Asya çitası 3 yavru doğurdu

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Koruma Teşkilatı Başkanı Ali Selaceke, konuya dair İran resmi ajansı IRNA'ya konuştu.

Selaceke, yetiştirme programında korunan bir Asya çitasının İran'ın Simnan eyaletindeki Turan Milli Parkı Asya Çitası Yetiştirme Merkezinde 3 sağlıklı yavru doğurduğunu söyledi.

Çevre Koruma Teşkilatı veteriner ekiplerinin sahada sezaryen doğum gerçekleştirdiğini, yetiştirme programında ilk kez bir Asya çitasının doğum yaptığını belirten Selaceke, "Bu tür nesli tükenmekte olan genlerin korunmasında büyük yardımı olan bu yavruları koruyarak esaret altında ve daha sonra yarı esarette çita popülasyonunu artırabiliriz." dedi.

BM 2001 yılında nesli tükenmekte olan türler için program başlatmıştı

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Saatte 120 kilometre hıza ulaşabilen dünyanın en hızlı kara hayvanı olan çitaların Asya'daki türlerinin nüfusu dramatik şekilde azaldı.

İran Doğal Çevre ve Biyolojik Çeşitlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Hasan Ekberi, dün yaptığı bir açıklamada, Simnan, Kirman, Yezd, Rezevi Horasan, Kuzey Horasan ve Güney Horasan eyaletlerinde 20'den az Asya çitası gözlemlendiğini söylemişti.

Asya çitalarının vahşi doğada yaşadığı son ülke olan İran, nesli tükenmekte olan türler için 2001 yılında Birleşmiş Milletler (BM) destekli bir koruma ve yetiştirme programı başlatmıştı. AA .

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