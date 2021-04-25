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Neşet Ertaş'ın Unutulmaz Türkülerine Senfonik Yorum

Usta sanatçı Neşet Ertaş'ın unutulmaz türküleri, senfoni orkestrası eşliğinde TRT Müzik'te yankılanacak.

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25.04.2021 13:47:26
Neşet Ertaş'ın Unutulmaz Türkülerine Senfonik Yorum

Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın birbirinden değerli türküleri senfoni ile harmanlanıyor. Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından yorumlanacak türküler, TRT Müzik ekranlarında canlı yayınla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Şef Serdar Yalçın yönetiminde gerçekleşecek konser programında; “Gönül Dağı”, “Ah Yalan Dünya”, “Ahirim Sensin”, “Al Elma Boyanır mı” ve “Dane Dane Benleri” gibi eserler seslendirilecek. “Senfonik Neşet Ertaş Türküleri” konseri bu akşam TRT Müzik ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

“Senfonik Neşet Ertaş Türküleri” konseri 24 Nisan Cumartesi saat 20.30'da canlı yayınla TRT Müzik'te.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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