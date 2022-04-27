Neşe ve mutluluk kaynağımız Maltese Terrier’lar küçük ırk köpekler içerisinde oldukça popülerdir.

Dünya genelinde de en çok tercih edilen köpek cinslerinden biri olan Maltese Terrier ırkı sevimlilikleri ve oyunculukları ile sizleri de kendisine hayran bırakacaktır. Özellikle çok küçük ve uzun tüylü olmaları bu cinsin en belirgin özelliğidir. Ayrıca sizi sevgiye boğacak bir dost arıyorsanız Maltese Terrier cinsi sizin için de ideal bir seçim olacaktır. Hayli popüler olan bu ırkımızın fiyatlarına baktığımızda, Maltese Terrier fiyatları kapsamında değişken bir yapı olduğunu ve dostumuzun yaşının, anne ve babasının, bakım koşullarının vs. fiyatlandırmada etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Maltese Terrier Dostlarımızın Bakım Ve Eğitim Süreci

Sevimlilikleri ile hayatınıza neşe katacak olan Maltese Terrier ırkı köpekler sürekli olarak sahiplerinin yanında olmak isterler. Tek kalmaktan pek hoşlanmayan bu ırkın köpekleri oldukça zekidirler. Eğitim için yavru dönemini tercih etmeniz oldukça önemlidir. Az da olsa inatçı bir yapıları olduğu için yaşı büyüdükçe eğitilmesi biraz daha zorlaşabilir. Ödül mamaları ile birlikte komut, itaat ve sosyalleşme eğitimlerini kolaylıkla öğreneceklerdir.

Maltese Terrier köpeklerin kulak ve diş temizliğine de ayrıca önem vermelisiniz. Dişlerini haftada 3 kez fırçalarken, kulaklarını ve gözlerini de haftalık olarak temizlemelisiniz. Ayda sadece 1 veya 2 kez banyo yaptırmanız genel temizliği için yeterli olacaktır.

Uzun ve yoğun bir tüy yapısına sahip olan Maltese Terrier köpeklerin tüy bakımına da ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüylerinin dolaşmaması dışında deri hastalıklarına yakalanmaması için günlük olarak taranması yeterli olacaktır. Tüyleri fazla dökülmese de tüy dökme mevsiminde biraz daha yoğun tüy dökebilirler. Soğuğa karşı hassas oldukları için banyo yaptıktan sonra üşütmemeleri gerekmektedir. Çok kolay hasta olabilirler.

Maltese Terrier Köpeklerin Fiziksel Ve Karakteristik Özellikleri

Fiziksel Özellikleri

İnce kemikli bir yapıya sahip olmasının yanı sıra çok zarif ve orantılı bir vücudu bulunmaktadır. Çok küçük bir yapıda olduğu için Maltese Terrier köpeklere dışarıdan bakıldığı zaman ilk olarak kafaları ve tüyleri dikkat çekmektedir. Simsiyah gözleri ve baş bölgesindeki kusursuz tüyleri ile eşsiz bir güzelliğe sahiptir.

Yoğun bir tüy yapısına sahip olan Maltese Terrier ırkı köpeklerin kuyrukları oldukça zarif ve küçüktür. Bu ırka ait olan köpeklerin en belirgin özelliklerinden birisi de bembeyaz tüylere sahip olmasıdır. Sadece patilerinin içleri ve göz kenarları ile dudakları siyah renkli olmaktadır.

Saf beyaz ve oyuncak bir peluşu andıran yumuşacık tüyleri genellikle dökülmez. Ancak gözlerini kapatacak derecede uzayabilir. Gözlerinin sağlığı için düzenli olarak kısaltılması veya bir toka ile toplanması önerilir.

Karakteristik Özellikleri

Oyuncu, aktif ve oldukça neşeli bir köpek ırkı olan Maltese Terrier köpekler oldukça küçüktürler. Küçük olmasının yanı sıra hassas bir vücutları olduğu için küçük çocuklu ailelere pek uygun değillerdir. Sahiplerine derin bir sevgi ve saygı ile bağlıdırlar. Çok zeki ve dikkatli oldukları için sürekli olarak sahiplerini inceleyeceklerdir. Kolay öğrenirler.

Uyumlu karaktere sahip olmalarının yanı sıra çok nazik olduklarını da ayrıca belirtmek gerekmektedir. Genellikle fazla havlamadıkları için apartman içinde yaşamaya da uygun bir köpek ırkıdır. Bazen kaygı durumu yaşadığı için daha fazla havladığını görebilirsiniz. Stres altında olduğu zaman çok çabuk psikolojisi bozulabilir.

Kesinlikle yalnız kalmak istemez. Sahibinden uzak kaldığında veya yeteri kadar ilgi göremediği zaman sağlığı da olumsuz etkilenecektir. Maltese Terrier cinsi köpeklerin sahiplerini kıskanma huyu da vardır. Sürekli kendisi ile ilgilenilmesini ve oyun oynanmasını isteyecektir. Sahibini paylaşmayı sevmediği için evin içerisinde farklı bir evcil hayvanı daha olan kişiler için tavsiye edilmemektedir.

Maltese Terrier cinsi köpeklerin ilerleyen dönemlerde çocuklara ve diğer evcil hayvanlara karşı hırçın bir davranış sergilememesi için sosyalleşme eğitimini de vermelisiniz.

Maltese Terrier Dostlarımız Tüy Döker Mi?

Maltese Terrier dostlarımızı her ne kadar sık ve uzun tüylü bir köpek ırkı olsa da pek çok köpek cinsine göre çok az tüy dökmektedir. Ancak tüy dökme mevsiminde tüylerinde yoğun dökülmelere rastlanabilir. Bu dönemde sık sık taranması dökülmeyi azaltacaktır.

Maltese Terrier Evde Yalnız Kalabilir Mi?

Maltese Terrier ırkı köpekler sahiplerine olan bağlılıkları ve düşkünlükleri ile bilinirler. Sürekli olarak sahibi ile bir arada olmak isteyeceği için de evde yalnız kalmaktan kesinlikle hoşlanmazlar. Normalde havlamayan ve uysal bir yapıya sahip olan Maltese Terrier köpekler yalnız kaldığında havlayabilir.

Orijinal Maltese Terrier Nasıl Anlaşılır?

Her köpek ırkında olduğu gibi Maltese Terrier cinsi köpeklerde de ırk olarak ayırt edici özellikler bulunmaktadır. Genellikle tüyleri, göz rengi ve boyutu Maltese Terrier ırkının belirleyici özelliklerindendir. Ancak yine de Maltese Terrier ırkının orijinal olup olmadığını anlamak için veteriner hekiminize danışabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için; https://www.patibul.com/4/maltese-terrier

.