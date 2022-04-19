Neden Online Film İzliyoruz?

Teknolojinin insanoğluna getirdiği zararlar kadar aslında çok büyük faydaları da bulunmaktadır. Sadece tıbbi veya sanayi gibi alanlarda değil daha birçok alanda son yüzyılda ilerleyen teknoloji özellikle de son 20 yılda sinema sektöründe büyük ilerlemeler kat etmiştir. Bir zamanlar sinema dediğimizde, ailecek planlanan ve çok önceden bileti ayarlanan ve hatta sırf bu sinema keyfi için ayrılan küçük bir bütçenin birikmesine kadar geçen bir süreği anlamaktaydık. Oysa ki artık sinema kelimesi yerini sadece film kelimesine bırakmıştır. Çünkü eskiden gerçek bir plan gerektiren sinema salonu yolculuğu artık evimizin huzuru ve güveni içinde sürdürülen bir keyif olmuştur.

Bir zamanlar sinema keyfi dendiğinde ne kadar heyecanlansak da aslında o denli büyük bir keyif olmadığını da bilmekteydik. Çünkü sinema o dönemlerde izleyicinin seçme şansı dahi olmadığı ve ne bulurlarsa izlemek zorunda oldukları bir yapıdaydı. Online film seçeneğinin teknolojinin gelişmesi sonucu evlerimize kadar gelmesiyle işte ancak o zaman sinema keyfi gerçek anlamına kavuştu. Bunun nedeni ise online platformlardaki sınırsız veri yükleme potansiyeli ve özgürlüktü. Çünkü eskiden seçenek olmadan izlemek zorunda kaldığımız 1 ya da belki 2 filmin yerini artık binlerce film aldı. Gün içinde istenildiği takdirde milyonlarca filmi hem de tek bir sayfada bulabileceğimiz bir döneme geçen sinema için altın çağını yaşıyor demek pek de fazla olmaz.

Online film izle dönemi denen bu yeni dönem ise beraberinde çok büyük bir rekabeti de tetikledi. Büyük film arşivine sahip olan sitelere gün geçtikçe bir yenisi eklense de aynı zamanda bir o kadarı da tarihe karışmaya devam etmekte. Bunun nedeni ise teknoloji alanında gelişimin ve online filmlere olan ilginin artması ve bu artmanın zamanla bilinçli izleyici kitlesini oluşturmasıdır. Çünkü bundan kısa bir süre öncesine kadar filmleri bilgisayarlarında izlemeye alışmaya çalışan izleyici, teknolojinin ve alternatiflerin etkisi ve sağladığı kolaylık sayesinde artık seçici bir kitle olma yolunda ilerlemektedir. Bu seçici kitle ise kendilerine en iyi hizmeti sunan siteleri seçmektedirler.

Eskiden yeni eklenen filmler ne olursa olsun izlemeye razı olan izleyici, seçici izleyiciye dönüştüğü için artık sitelere eklenen filmlere ve film kalitelerine dahi yön vermektedirler. Örneğin herhangi bir aksiyon filmini dahi artık izleyici sadece Türkçe altyazısı ya da Türkçe dublajı ile değil, aynı zamanda hd film izle kalitesinde ya da çok daha üst bir görüntü çözünürlülüğünde izlemeyi talep etmektedirler.

Bir süre öncesine kadar sadece yeni filmi takip eden seçici izleyici artık filmin indirme hızına ve hatta görüntü kalitesine kadar kendisi belirlemektedir. Bu yüzden de online film izle camiasında sadece ve sadece filmleri en kaliteli şekilde ve birçok farklı seçeneklerde sunan siteler ayakta kalmaktadır. .