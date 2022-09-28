Necati Şaşmaz Kimdir? Necati Şaşmaz Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Neler?

Necati Şaşmaz kimdir? Necati Şaşmaz aslen nereli? Necati Şaşmaz hangi filmde oynadı? Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Necati Şaşmaz Kimdir?

Muhammed Necati Şaşmaz 15 Aralık 1971, Elazığ'da doğdu. Türk oyuncu, senarist, yapımcı ve iş insanıdır. Ünlü oyuncu Zaza asıllı olup Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi bulunmaktadır. Necati Şaşmaz'ın asıl mesleği turizmciliktir. Şaşmaz, üniversite sınavını kazanamayınca önce Kanada'ya sonra ABD'ye gitti. Amerika'da 6 sene kaldı. Necati Şaşmaz ardından Ankara'da sigorta acentesi açtı. Daha sonra kardeşi Raci Şaşmaz aracılığıyla Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceği beklentisiyle görüşmeye gitti. Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de başrolde düşünüyorum." sözlerine düşünmek istediğini söyleyen Şaşmaz, bir ay sonra teklifi kabul etti. Kurtlar Vadisi dizisinde Polat karakteri ile büyük bir ün elde etti.

Necati Şaşmaz Yer Aldığı Projeler

Televizyon;

Yıl Yapım Rol Notlar 2003-2005 Kurtlar Vadisi Polat Alemdar Başrol 2005 Ekmek Teknesi Kendisi 106. bölümde konuk oyuncu 2007 Kurtlar Vadisi Terör Polat Alemdar Başrol 2007-2016 Kurtlar Vadisi Pusu Polat Alemdar Başrol, yapımcı, konsept 2011 Halil İbrahim Sofrası Kendisi 1 ve 39. bölümlerde konuk oyuncu 2012 Kurt Kanunu Enver Paşa 5. bölümde konuk oyuncu 2015 Kara Kutu — Yapımcı 2019 Nöbet —Yapımcı, senarist, genel yönetmen

Sinema;

Yıl Yapım Rol Notlar 2006 Kurtlar Vadisi Irak Polat Alemdar Başrol 2011 Kurtlar Vadisi Filistin Polat Alemdar Başrol 2017 Kurtlar Vadisi Vatan Polat Alemdar Başrol, yapımcı, senarist

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