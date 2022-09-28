Necati Şaşmaz Kimdir? Necati Şaşmaz Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Neler?
Necati Şaşmaz kimdir? Necati Şaşmaz aslen nereli? Necati Şaşmaz hangi filmde oynadı? Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-28 14:18:47
Necati Şaşmaz Kimdir?
Muhammed Necati Şaşmaz 15 Aralık 1971, Elazığ'da doğdu. Türk oyuncu, senarist, yapımcı ve iş insanıdır. Ünlü oyuncu Zaza asıllı olup Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi bulunmaktadır. Necati Şaşmaz'ın asıl mesleği turizmciliktir. Şaşmaz, üniversite sınavını kazanamayınca önce Kanada'ya sonra ABD'ye gitti. Amerika'da 6 sene kaldı. Necati Şaşmaz ardından Ankara'da sigorta acentesi açtı. Daha sonra kardeşi Raci Şaşmaz aracılığıyla Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceği beklentisiyle görüşmeye gitti. Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de başrolde düşünüyorum." sözlerine düşünmek istediğini söyleyen Şaşmaz, bir ay sonra teklifi kabul etti. Kurtlar Vadisi dizisinde Polat karakteri ile büyük bir ün elde etti.
Necati Şaşmaz Yer Aldığı Projeler
Televizyon;
|
Yıl
|
Yapım
|
Rol
|
Notlar
|
2003-2005
|
Kurtlar Vadisi
|
Polat Alemdar
|
Başrol
|
2005
|
Ekmek Teknesi
|
Kendisi
|
106. bölümde konuk oyuncu
|
2007
|
Kurtlar Vadisi Terör
|
Polat Alemdar
|
Başrol
|
2007-2016
|
Kurtlar Vadisi Pusu
|
Polat Alemdar
|
Başrol, yapımcı, konsept
|
2011
|
Halil İbrahim Sofrası
|
Kendisi
|
1 ve 39. bölümlerde konuk oyuncu
|
2012
|
Kurt Kanunu
|
Enver Paşa
|
5. bölümde konuk oyuncu
|
2015
|
Kara Kutu
|
— Yapımcı
|
|
2019
|
Nöbet
|
—Yapımcı, senarist, genel yönetmen
|
Sinema;
|
Yıl
|
Yapım
|
Rol
|
Notlar
|
2006
|
Kurtlar Vadisi Irak
|
Polat Alemdar
|
Başrol
|
2011
|
Kurtlar Vadisi Filistin
|
Polat Alemdar
|
Başrol
|
2017
|
Kurtlar Vadisi Vatan
|
Polat Alemdar
|
Başrol, yapımcı, senarist
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