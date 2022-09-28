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Necati Şaşmaz Kimdir? Necati Şaşmaz Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Neler?

Necati Şaşmaz kimdir? Necati Şaşmaz aslen nereli? Necati Şaşmaz hangi filmde oynadı? Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

3 Saat Önce
2022-09-28 14:18:47
Necati Şaşmaz Kimdir? Necati Şaşmaz Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Neler?

Necati Şaşmaz Kimdir?

Muhammed Necati Şaşmaz 15 Aralık 1971, Elazığ'da doğdu. Türk oyuncu, senarist, yapımcı ve iş insanıdır. Ünlü oyuncu Zaza asıllı olup Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi bulunmaktadır. Necati Şaşmaz'ın asıl mesleği turizmciliktir. Şaşmaz, üniversite sınavını kazanamayınca önce Kanada'ya sonra ABD'ye gitti. Amerika'da 6 sene kaldı. Necati Şaşmaz ardından Ankara'da sigorta acentesi açtı. Daha sonra kardeşi Raci Şaşmaz aracılığıyla Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceği beklentisiyle görüşmeye gitti. Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de başrolde düşünüyorum." sözlerine düşünmek istediğini söyleyen Şaşmaz, bir ay sonra teklifi kabul etti. Kurtlar Vadisi dizisinde Polat karakteri ile büyük bir ün elde etti.

Necati Şaşmaz Yer Aldığı Projeler

Televizyon;

Yıl

Yapım

Rol

Notlar

2003-2005

Kurtlar Vadisi

Polat Alemdar

Başrol

2005

Ekmek Teknesi

Kendisi

106. bölümde konuk oyuncu

2007

Kurtlar Vadisi Terör

Polat Alemdar

Başrol

2007-2016

Kurtlar Vadisi Pusu

Polat Alemdar

Başrol, yapımcı, konsept

2011

Halil İbrahim Sofrası

Kendisi

1 ve 39. bölümlerde konuk oyuncu

2012

Kurt Kanunu

Enver Paşa

5. bölümde konuk oyuncu

2015

Kara Kutu

— Yapımcı

2019

Nöbet

—Yapımcı, senarist, genel yönetmen

Sinema;

Yıl

Yapım

Rol

Notlar

2006

Kurtlar Vadisi Irak

Polat Alemdar

Başrol

2011

Kurtlar Vadisi Filistin

Polat Alemdar

Başrol

2017

Kurtlar Vadisi Vatan

Polat Alemdar

Başrol, yapımcı, senarist

.

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