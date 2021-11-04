Ne kadar uyumalısınız? İyi bir uyku için ne yapılmalı?

Uzmanlar insanların günde kaç saat uyumasını tavsiye ediyor? Peki kaliteli bir uykunun yolu nereden geçer? Hepsinin cevabı bu yazıda sizi bekliyor!

Bir insan için en uygun uyku süresinin sekiz saat olduğunu duymuş olabilirsiniz. Ama aslında, vücudunuzun ihtiyaçları yaşamınız boyunca değişir. Dinlenme söz konusu olduğunda, yaşınız, sağlığınız ve hatta işiniz, her gece kaç saat uykuya ihtiyacınız olduğunu etkileyebilir.

ABD Ulusal Uyku Vakfı'nın yönergeleri yaşa göre ayrılmıştır, ancak bu sayıların yalnızca tavsiye niteliğinde olduğunu unutmamak önemlidir; Yaşınız ne kadar uykuya ihtiyacınız olduğunun iyi bir göstergesi olsa da kişisel durumunuzu da göz önünde bulundurmalısınız.

Ulusal Uyku Vakfı, 18 ila 64 yaş arasındaki yetişkinlerin her gece yedi ila dokuz saat uyumasını önermektedir. Bu süre 65 yaş üstü yetişkinler için biraz azalır ve önerilen uyku süresi gecelik yedi ila sekiz saate indirilir.

Ancak burada tek belirleyici faktörün yaş olmadığını bir kez daha belirtmekte fayda var. Hasta olan veya fiziksel olarak zorlayıcı işleri olan kişilerin önerilen saatlerden daha fazlasına ihtiyacı olabilir.

Yetkili bir psikolog, sinirbilimci, yazar ve uyku uzmanı Dr. “Uyurken antikorlar yapıyoruz, bu yüzden hastaysanız daha fazla uykuya ihtiyacınız olacak. İyi değilseniz, önerileri unutun ve ihtiyacınız olduğu kadar uyuyun” diyor Lindsay Browning.

Benzer şekilde, günlerini iş veya diğer egzersizler yoluyla fiziksel olarak aktif geçirenlerin daha fazla uykuya ihtiyacı vardır. Browning, “Fiziksel olarak ne kadar aktif olursak, bedenlerimizi o kadar çok onarmaya ihtiyacımız var” diyor. "Ne kadar derin uyursan, o kadar tazelenmiş hissedeceksin."

Gençlerin çok derin uyuyabilecekleri bir sır olmasa da, bunun nedeni tembellik değil. Sadece bedenlerinin içgüdüsel olarak onlara yapmalarını söylediği şeyi yapıyorlar. Ulusal Uyku Vakfı, 14 ila 17 yaş arasındaki gençlerin gece başına yaklaşık sekiz ila 10 saat uykuya ihtiyaç duymasını önermektedir.

Araştırmalar, gençlerin bu biçimlendirici yıllarda öğrenme, hafıza, dikkat ve biliş süreçlerini desteklemek için yetişkinlerden daha fazla uykuya ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Beyinleri ve bedenleri hızla olgunlaşıyor ve gelişiyor ve uyku onların sağlıklarını güçlendirmelerine, duygularını düzenlemelerine ve okul çalışmalarının zirvesinde kalmalarına yardımcı oluyor.

Ayrıca Browning, gençlerin uykularının vücutlarının işlemeye alışık olmadığı aşırı kafein ve alkol alımından etkilenebileceğini de ekliyor.

Yaşlandıkça genellikle daha az uykuya ihtiyaç duymamızın nedeni, vücudumuzun büyümesinin durması ve beynimizin gençken olduğu kadar yeni bilgiyi işlememesidir.

Browning, “Uyuduğunuzda büyüme hormonu üretirsiniz ve vücudunuz fiziksel olarak büyüyebilir” diye açıklıyor.

"Aynı şekilde, yeni şeyler öğrenirken, bu öğrenmeleri işlemek için daha fazla uykuya ihtiyacımız var. Bir bebek için sadece elini hareket ettirmek yeni bir duygu olabilirken, çocuklar için dil öğreniyor, matematik öğreniyor, ağaç gibi şeyleri tanımlıyor. . . genellikle ihtiyacımız olan her şeyi zaten biliyoruz.”

Dr. Browning, yaşlandıkça uykumuzun hafiflediğini, yani uyanmamızın daha kolay hale geldiğini ekliyor. Gece uyanmak normal olsa da, yaşlandıkça bu uyanışları hatırlamamız daha olasıdır çünkü bunlar daha uzun ve daha sık hale gelebilir: “Uykunuzun birdenbire gerçekten kalitesiz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, ancak genel olarak konuşursak , bu doğru değil; uykunuzdaki bu molaların daha çok farkındasınız. ”

Dr. First, Browning, tıpkı bir çocukken yaptığınız gibi, yatmadan önce biraz dinlenmenizi tavsiye ediyor: “Yetişkinler olarak, akşamları karmaşık iş projeleri yapıyoruz, heyecan verici TV şovları izliyoruz, eşimizle tartışıyoruz ve uyumayı umuyoruz. derhal. Tabii ki, bu olmaz; bu mantıksız."

Işık da önemli bir faktör olarak görülmektedir. Ekranlardan yayılan ışık beyninize gündüz olduğunu söyler, bu nedenle cihaz kullanımınızı yatma saatine yakın bir zamanda sınırlamak vücudunuzun ritmini kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

Aynı şekilde, yeterince güneş ışığı aldığınızdan emin olmak iyi bir fikirdir. Biyolojik varlıklar olarak, gün boyunca güneş ışığını görmek için tasarlandık, bu yüzden öğle yemeği saatinde dışarı çıkmalı ve beynimize günün ortası olduğunu söylemeliyiz. Sonra akşam olduğunda beynimiz, 'Tamam, şimdi uyumamız gerekiyor. Daha karanlık sabahlarda uyandırma ışığı kullanmak da yardımcı olabilir.

Ayrıca yatak odanızın ortamını da göz önünde bulundurun. Dr Browning, “Yatak odanızı uyku ve ilişkiniz dışında hiçbir şey için kullanmamalısınız” diyor. "Yani beyniniz yatak odanızı dinlenme ile ilişkilendiriyor, ancak bunu gerçek hayatla dengelememiz gerekiyor."

Dr. Browning, yatak odanızın size henüz bitirmediğiniz şeyleri hatırlatmaması gerektiğini, aksi takdirde beyninizin uyuyamayacak kadar dikkati dağılmış olabileceğini ekliyor.

Kaynak: technopixel-org

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.