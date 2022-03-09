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Nazlı Aksu: Tüm Dünyada ki Evleri Dekore Edeceğim Dedi

Nazlı Aksu Ne olursa olsun ama bir işte çok iyi olunmalı mottosuyla hayata yaklaşıyorum. Ben iç mekân tasarımı yapıyorum. Bu işten gelir kazanıyorum. Hedefim yapabileceğimin en iyisini yapmak, olabileceğimin en iyisi olmak. İşin çok başındayım. Kendime katmam gereken çok şey var farkındayım. Ama günün birinde tüm dünyada ki evleri dekore edeceğim. Şu anda ütopik bir hayal olabilir. Ama tasarladığım bir ürün olur, tarzımı anlatan bir dekorasyon fikri olur ben bir gün dünyada ki her eve gireceğim. Belki bir duvar kâğıdında, belki bir stickerda ya da avizede. Ben yolunu ve adresini bilmediğim evlere gireceğim.

19 Dakika Önce
2022-03-09 12:35:51
Nazlı Aksu: Tüm Dünyada ki Evleri Dekore Edeceğim Dedi

Yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiren influencer Nazlı Aksu'dan işine ve hayata bakış açısına dair hedeflerinden konuştuk. Bize biraz gelecek hayallerinizden bahseder misiniz?

Hedefleri olan ünlü influencer Nazlı Aksu dünyada ki tüm evleri dekore edeceğim diyen Nazlı Aksu dediğini yaptı.

Nazlı Aksu İzmir'den İstanbul'a, Diyarbakır'dan Bursa'ya kadar pek çok kişiye iç mekân tasarımı konusunda destek vermekte. Danışmanlık yaptığı insanların arkadaşlarına eş ve dostlarına tavsiye etmesi üzerine bu yelpaze daha da genişliyor. Bugün Almanya ve Belçika'daki Türk danışanlarla da çalışan Nazlı Aksu için işler öyle hızlı ilerlemiş ki bu kadarını tahmin etmediğini sözlerine ilave ediyor.

Peki, bu başarının sırrı neyde gizli?

Emek ve zaman harcanan bir işte başarısız olmak imkânsız bunu o kadar net görüyorum ki! En büyük şevkim adımın yaptığım iş ile yayılması. Influencer olarak başladığım bu yol beni iç mekân tasarımcı kimliği ile büyütüyor. Günümün bir kısmını düzenli olarak dekorasyon haberleri ve dergilerini takip etmekle geçiriyorum. Özellikle yurt dışında takip ettiğim ekoller mevcut.

Nazlı Aksu Yeni çıkan her bilgiyi deneyimlemek istiyorum. Araştırıyor ve gözlemliyorum. Her tarza eşit mesafedeyim. Özellikle iç mekân tasarımında tutucu olunmamalı. Günün gerektirdiği değişimlere ayak uydururken vintage ekolden ayrı kalmıyorum. Hepsinin kullanım alanları farklı. .

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