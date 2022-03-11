Nazlı Aksu: Pandemi Sonrası Yaptığı Tasarımlar Yıldız Gibi Parlıyor

Yaşadığı evin tasarımını yaparak fiili anlamda ev tasarlamaya başlayan Nazlı Aksu yeni evler tasarlamaya devam ediyor.

Ev dekorasyonunun sadece hayalde imajine etmek olmadığının altını çizen Nazlı Aksu imalatta kullanılacak malzeme seçiminden, işin yaptırılacağı ustanın seçimine kadar titizlik gerektirdiğinden bahsediyor. İç mekân tasarlarken en önemli kısmın danışan görüşmeleri olduğunu belirtiyor. Gelen kişinin ne istediğinin tam olarak anlaşılması, istenen tasarımın mekâna uyup uymayacağı tespit ediliyor. Sonraki aşama doğru bütçenin çıkartılması sürecin sekteye uğramaması için çok önemli. Çünkü eldeki hesabın çarşıya uymaması, seçilen malzemenin kalitesinin düşürülmesi ve arzulanan sonuca varılamaması gibi pek çok detayı barındırıyor.

Nazlı Aksu iş hayatına bomba gibi başladı. Nazlı Aksu taahhüt ettiği tarihte işi teslim etme konusunda azami çaba sarf etmektedir. Sahip olduğu iş disiplini sayesinde mesleğine sayısız ev tasarımlarıyla devam ediyor. Sektörün son zamanlarda ekonomik koşulların etkisiyle ivme kaybettiği belirten Nazlı Aksu, yine de her bütçeye uygun yapılacak pek çok alternatiften söz etmektedir. Hayat yaşanan mekânın güzelliği ile daha kaliteli bir hal almakta. Bazen ufak dokunuşlar bile tarzı yeniden oluşturmaya yetiyor.

Nazlı Aksu genel olarak minimalist tarzı kendine yakın bulmakta. Gün içerisinden yeteri kadar uyarana maruz kalıyoruz. Yaşanılan mekânın daha rahat ve iç açıcı olması gerektiğini savunuyor. Yoğun eşyalar, abartılı ışıklar artık revaçta değil. İnsanlar daha sakin ve sade hayatları tercih ediyor. Aslında sadelik en güzel zarafeti yanında getiriyor. Eşyaların az olduğu mekânlarda yaşam alanları daha fazla oluyor. Bu sebepten minimalist tarz beni yansıtıyor. İki çocuklu bir anne olmanın da bu seçimde etkisi büyüktür. Daha derli toplu ve daha az enerji harcanılan evlere ihtiyaç var. .