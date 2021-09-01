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TIMETURK / YAŞAM / Nazlı Aksu’dan büyük jest!

Nazlı Aksu’dan büyük jest!

Nazlı Aksu Takipçilerine yaptığı tasarımlar ve ev dekorasyonu hakkında bilgiler verdi.

37 Dakika Önce
2021-09-01 19:14:38
Nazlı Aksu’dan büyük jest!

İşini büyük bir aşk ve sevgi ile yapan, insanların beğenisini alan ünlü fenomenden büyük bir jest daha geldi. Fark tasarımları ve dekorasyon fikirleri ile isminden söz ettiren Nazlı Aksu dekorasyon alanında en iyisi olmayı hedefliyor. Sosyal medyasında paylaştığı paylaşımlar ile takipçilerine ipuçları göndermekte.

Doğru bir şekilde aynaları konumlandırmayı, duvar boyaların hangi tonlarda seçilmesi gerektiğine kadar her konuda bilgi sahibi. Alanının en iyisi olmasıyla birlikte bir eve can katmayı da çok iyi biliyor. Yaşam sevgisini eve yansıtmak için küçük bitkilerden yararlanılması gerektiğini savunmaktadır. Bunun yanında birbirinden renkli vazo ve benzeri aksesuarlar ile de yaşamın renklerini eve yansıtılması gerektiğini savunuyor.

Özellikle de evinin bir köşesini yeniden tasarlamak isteyenlerin ilk uğradığı adres Nazlı Aksu'dur. Minimal olarak tasarladığı alanlarda büyük bir sevgi patlaması ortaya çıkartıyor. İhtiyaç olunmayan mobilyaları yeniden tasarlayarak ihtiyaç olan alana uygun hale getiriyor. İç dekorasyonda renk uyumu yakalamak ve bu renk uyumu ile soft bir hava yaratmak ise onun birincil önceliği.

Geçmiş ve geleceğin dekorasyon tasarımlarının her bir parçasını karıştırarak mükemmel bir ortam yaratmakta. Yaptığı işler ile takipçilerinin dışında firmalarına da dikkatini çekiyor. Büyük firmalardan iş teklifleri alan Aksu bir evin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tasarımlarına devam ettiriyor. Öyledir ki Dünyaca ünlü isimlerin evlerinde bile onun bir katkısı var. Çocuklarına ve işine olan aşkı ile harikalar yaratmaya devam eden Aksu takipçilerine tüm bilgilerini sunmaktan çekinmiyor.

Mutfağın bir köşesinde keyifli bir alan yaratmaktan mutfağı boğmayacak olan tüm aksesuar bilgileri onda. Aynı zamanda evde kullanılmayan eşyaları sıfırdan tasarlamak da onun elinde!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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