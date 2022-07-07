Naz Elmas ile Erol Özmandıracı neden boşandı? Naz Elmas kiminle evliydi? Naz Elmas'ın eşi kim?
Naz Elmas ile Erol Özmandıracı neden boşandı? Sevilen oyuncu Naz Elmas'ın eşinden ayrılma haberi, gündeme düştü. Naz Elmas kiminle evliydi? Naz Elmas'ın eşi kim? İşte detaylar...
2022-07-07 10:35:33
Sevilen oyuncu Naz Elmas'ın eşinden ayrılma haberi, gündeme düştü. Naz Elmas kiminle evliydi? Naz Elmas'ın eşi kim? İşte detaylar...
Naz Elmas ile Erol Özmandıracı neden boşandı?
Oyuncu Naz Elmas (38) ve Erol Özmandıracı (55) çifti boşanma kararı aldı.
Mahkemeye başvuran çift tek celsede boşandı.
Erol Özmandıracı kimdir?
Erol Özmandıracı, 10 Aralık 1967 İstanbul doğumludur.
ABD'de Syracuse Üniversitesi'nde ekonomi tahsili yaptı.1994'e kadar Nissho Iwai Corp. Japan Trade Co. firmasında Kimya ve Metal Dep. Satış Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.
Erol Özmandıracı, bir erkek bir de kız çocuk babasıdır.
Özmandıracı, 2019 yılında ünlü oyuncu Naz Elmas ile dünya evine girmişti. Çift geçtiğimiz günlerde aile mahkemesine giderek boşandı. .
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