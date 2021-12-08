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TIMETURK / YAŞAM / Navalny hapishanede terzi oldu

Navalny hapishanede terzi oldu

Dolandırıcılık ve mali suçları yasallaştırmaktan hüküm giyen Rus muhalif lider Aleksey Navalny, cezasını çektiği hapishanede terzi olarak çalışmaya başladı.

2 Saat Önce
2021-12-08 08:26:47
Navalny hapishanede terzi oldu

Aleksey Navalny, kendisine ait sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, hapishane yönetimi tarafından kendisine, aralarında aşçılık, dikiş atölyesinde terzi, fırıncı ustası, yardımcı işçi gibi mesleklerden bir tanesini seçmesinin istendiğini kendisinin de ‘insan kitlesine daha yakın' bir iş olduğu için dikiş atölyesine kaydolduğunu söyledi.

‘Hapishane mesleğinin inceliklerini tartışarak sizi sıkmayacağım. Bilmiyorsanız, sorun değil - buna ihtiyacınız yok.' İfadelerinin kullanıldığı paylaşımda Navalny, kendisine sunulan tüm mesleklerde kendisini hayal ettiğini belirtiyor. Muhalif lider ayrıca seçtiği pozisyonun sadece kadınsı cinsiyette kullanıldığına da dikkat çekerek, Eğitim başvurusunda, tüm stantlarda ve tüm belgelerinde “terzi” yani ‘şveya' yazdığını ve mesleğin başka bir isminin olmadığına vurgu yapıyor.

“Ve kendime dedim ki:“ Aleksey, burada Instagram'da eril cinsiyette “blogger” ve “yazar” olmak istemeyen feministlere gülmedin mi ”... Eh, şimdi hayat şaka yapıyor sana. Terzi ya da terzi olmanızın ne önemi var? Yani, daha önce, erkeksi kelimelerin kadınlarda kullanılmasına (yani "yazar" ve "editör" gibi kelimelere) karşı değildim, ancak bunun önemsiz bir saçmalık ve trolleme için iyi bir neden olduğunu düşündüm ve şimdi herkesin istediği gibi çağrılma hakkını sıcak bir şekilde destekliyorum. ... Sonuçta dilin toplumun ihtiyaçlarına göre gelişmesi gerekiyor” dedi.

Şubat ayında Navalny'nin Yves Rocher davasında infaz erteleme kararı şartları ihlal ettiği erekçesiyle iptal edilmiş ve kalan 2 yıl 8 aylık cezasını çekmek üzere hapse yollanmıştı.

Ayrıca Eylül ayında, Navalny ve destekçilerine aşırılıkçı bir topluluk oluşturmak suçundan yeni bir ceza davası daha açıldı.

Kaynak: haberrus.ru

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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