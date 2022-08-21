Nasuh istanbuli Tarkan'ı İnstagram'da zorluyor

İnstagram fenomeni ve başarılı iş adamı Nasuh İstanbuli İnstagram’da TARKAN’ı zorluyor 5 milyon 700 bin takipçisi bulunan Tarkan, Nasuh İstanbuli’nin 5 milyon 400 bin takipçisi bulunmaktadır.

Her geçen gün takipçisi artarak adeta sosyal medyada gündem olan Nasuh İstanbuli farklı yorumuyla okuduğu etkili şiirleriyle seslendirdiği parçalarla ve etkili konuşmasıyla günden güne geniş kitlelere oluşarak gönüllere girmeye başardı.

Nasuh İstanbuli'nin en büyük özelliği dünyanın değişik ülkelerinde ciddi hayran kitlelere sahip olması ve bütün çalışmaları 3 dilli yapmasıdır.

Sanatçılardan en büyük farkı tevazulu olması ve halkın içinde olmasıdır.

Nasuh İstanbuli Kimdir

Başta Türkiye de olmak olmak üzere bir kaç ülkede yayılan geniş bir Aileye mensuptur. Uluslararası ithalat ihracat işleri ile İstline Yapı A.Ş.nın yönetim kurulu Başkanlığı yapan başta gıda kafe işerinde de yatırımı olmak üzere üzere değişik kanallarda yatırım yapan başarılı iş adamıdır.

TGRT EU da Nasuh İstanbuli ile GÜNDEMi hazırlayıp sunan aynı zaman da bir üniversitede eğitimci olan Nasuh İstanbuli en çok yayılan ve sevilen meşhur deyimiyle herkese yetecek kadar sevgim vardır deyip adeta insanlara birbirimizi sevmek zorundayız mesajını vermektedir.

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