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Nasuh İstanbuli sosyal medyada büyük ses getirdi

Nasuh İSTANBULİ ''Yolun Sonu Görünüyor'' parçasını seslendirdi. Sosyal Medya’da büyük ses getirdi!

2 Saat Önce
2021-08-26 22:39:27
Nasuh İstanbuli sosyal medyada büyük ses getirdi

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Nasuh İSTANBULİ, sözü ve müziği Dursun Ali Akınet'e ait olan ''Yolun Sonu Görünüyor'' parçasını seslendirdi.

 

Duyguların adamı Nasuh İSTANBULİ, Instagram üzerinden 2 milyon takipçiye ulaşmayı kısa sürede başardı. Instagram hesabında bugün ''Yolun Sonu Görünüyor'' isimli parçayı seslendiren Nasuh İSTANBULİ, saatler içerisinde 4 milyon izlenme, binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı. Nasuh İSTANBULİ, Spotify, AppleMusic, YouTube Müzik ve dijital müzik platformlarının çoğunda parça yayınlayarak kısa sürede binlerce dinlenmelere ulaşmayı başarıyor.

 

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Nasuh İSTANBULİ kimdir?

1 Aralık 1981 doğumlu Nasuh İSTANBULİ, küçük yaşlardan başlayan Müziğe olan ilgisi nedeniyle Sanatçılığa başladı, bunun yanında Türkiye'ye Coffee Bike'ı getiren iş insanıdır. Uluslarası ithalat ve ihracat ile uğraşan başarılı bir iş insanıdır.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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