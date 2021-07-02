Nargile kafeler ne olacak?

Kısıtlamalar dün itibariyle kalktı ancak nargile kafelerdeki sınırlamalar devam ediyor. Melih Altınok, nargile kafelere ilişkin bir dizi teklif paylaştı

BU SATIRLARI NARGİLE LOBİSİNİN BASKISI ALTINDA YAZIYORUM

Dün itibarıyla izolasyon yasaklarının büyük kısmı kalktı. Nargile kafeler üzerindeki sınırlamalar hariç...

Nargileden hoşlanmıyorum. Hatta nargile satılan mekânlarda oturmamayı tercih ediyorum.

Ne var ki gazetedeki nargileci arkadaşlar birkaç gündür, tarafsız olamayacağım bu konuda tavrımı değiştirmek için propaganda yapıyorlar.

Dün de kendilerinden yazılı olarak taleplerini ve çözüm önerilerini içeren bir mesaj aldım. Şöyle diyorlar:

1- Nargile yasağı aslında tüketimi artırıyor. İnternetten verilen nargile takımı siparişleri patladı. İnsanlar, eskiden dışarı çıktıklarında arada bir içtikleri nargileyi, şimdi evlerinde, işyerlerinde, yazlıklarında, "merdivenaltı" yerlerde her gün içer oldular.

2- Eğer mesele koronayı bulaştırmaksa, kişiye özel, tek kullanımlık nargile aparatları işletmelere zorunlu kılınabilir.

3- Böylece, sektörden ekmek yiyen yüz binlerce insan da bizimle rahat bir nefes almış olur.

Bir, mantıklı ama etkilendiğimi söyleyemem. "Merdivenaltı" söylemini falan biraz ajitatif buldum...

İki, pratik. Zira aklın yolu bir.

Üç de yakıcı. Kim kimin "rahat bir nefes almasından" rahatsız olabilir ki?

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.