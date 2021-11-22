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TIMETURK / YAŞAM / Nalan: Yeni parçalar fast-food gibi

Nalan: Yeni parçalar fast-food gibi

1.5 senenin ardından konser veren Nalan son günlerde çıkan yeni parçalar hakkında açıklamalarda bulundu.

3 Saat Önce
2021-11-22 16:16:39
Nalan: Yeni parçalar fast-food gibi

Of Aman Nalan, 1.5 senenin ardından gazinoda sahne aldı. Maslak'taki 'Yeni Gazino'da sevenleriyle buluşan şarkıcı, yılbaşına kadar programının yoğun olduğunu söyledi. Yeni jenerasyon şarkıcıları değerlendiren Nalan, ''Yeni jenerasyonda bir eksiklik yok. Bayıldığım insanlar var ama nedense bu dönemin şarkıları fast-food gibi yani çok hızlı tüketiliyor. Bizim şarkılarımız zamansız şarkılar" diyerek cevap verdi. Son zamanlarda Merve Özbey, İrem Derici ve Zeynep Bastık'ı beğendiğini söyleyen Nalan, "Tan Taşçı'nın tarzını birazda kendime benzetiyorum" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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