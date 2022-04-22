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TIMETURK / YAŞAM / Nadir Gül kimdir?

Nadir Gül kimdir?

21 yıldır İngiltere’de yaşayan ve mutfak sektöründe çıraklıktan şefliğe uzanan başarı öyküsünün mimari

3 Saat Önce
2022-04-22 15:34:21
Nadir Gül kimdir?

Nadir Gül şimdilerde de kendisine ait açtığı restoran zincirleri ile İngiltere'nin tanınmış isimleri arasına girmeyi başardı.

22.09.1984 Gaziantep doğumlu olan Gül 2001 yilinda İngiltreye yerleşti. 11 yıl çatısında çalıştığı restoranti satin alan ve ardindan ‘Shish Meze' zincirlerini kuran sonrasinda farkli konseptiyle Array kuran Gül o gunleri su sözlerle anlatti; ‘İngiltere'ye geldigim ilk 3 gün parklarda yattim. Kimseyi tanımıyordum dil yok, bambaşka bir kültür çok zorlandım ama asla pes etmedim her zaman yarinimi düşünerek haraket ettim ve etmeyede devam ediyorum.'

20 yıllık Bilgi ve birikimini Array'a adayan büyük başarıya imza atan Nadir Gül dünya genelinde aynı zamanda farklı bir restoran anlayışı getirdiğini ifade ederek; ‘Array restoran, bar ve shisha olmak üzere üç bölümden oluşuyor gecede ortalama yaklaşık 600 kişiyi ağırlıyoruz.' dedi.

Nadir Gül müşterilerine dünya mutfağının özel menülerini sunuyor olmasına rağmen “İngilizler özellikle Türk mutfağını tercih ediyor, Ülkemin tanıtımına katkıda bulunmak benim için büyük gurur.” dedi. .

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