Myanmar: Gitmek mi zor kalmak mı?

Ülkedeki ölümcül huzursuzluktan kaçan yüzbinlerce kişi, yurtdışında belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Kalan birçok kişi için ise koşullar korkunç.

Myanmar genelinde yüz binlerce insan, ordunun 1 Şubat'ta bir darbeyle iktidarı ele geçirmesinden bu yana şiddetten ve dökülen kandan kaçmaya çalışarak evlerini terk etti. Birçoğu Myanmar'ın ormanlarında çadırlarda yaşıyor. Bazıları anavatanlarını tamamen terk ederek komşu ülkelere akın etti.

Kalanlar için hayatta kalmak başka bir savaş. Cunta, Myanmar'da günden güne kötüleşen bir insani kriz yarattı. Askerler yardım konvoylarını engelliyor, kritik gıda ve malzemeleri onlara ihtiyacı olan insanlardan alıyor. Çocuklar tıbbi yardım alamadıkları için ölüyor.

Ülkeyi terkedenler için arafta bir yaşam sözkonusu. Birçoğu tam olarak bilmedikleri bir yere, onları pek de hoş karşılamayan bir hükümete ve kesinliği olmayan bir geleceğe uyum sağlamak için mücadele ediyor. Hindistan mültecileri tanımıyor, bu nedenle yardım, yasal statü veya iş bulamıyorlar.

Ülke, silahlı protestocular ve ordu arasındaki iç savaşın eşiğindeyken, yerinden edilenlerin sayısı artıyor. Bir insan hakları grubuna göre, cunta tarafından bin 300'den fazla insan öldürüldü.

Birleşmiş Milletler, yardıma ihtiyacı olan insan sayısının darbeden önceki 1 milyondan 2022 yılına kadar 14,4 milyona çıkacağını tahmin ediyor. Gelecek yıl, nüfusun yarısı olan yaklaşık 25 milyon insan, ulusal yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.