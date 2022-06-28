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Müzisyen Mehmet Yılmaz, 15 Temmuz'da Albümünü Çıkartıyor

Fantazi ve Pop müziğini harmanlamasıyla tanınan Mehmet Yılmaz, yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalışmış olduğu yeni albümünü, farklı coverlarla 15 Temmuz tarihinde çıkartmaya hazırlanıyor.

2 Saat Önce
2022-06-28 13:27:48
Müzisyen Mehmet Yılmaz, 15 Temmuz'da Albümünü Çıkartıyor

Mehmet Yılmaz, "Fantazi ve pop müziğinin aynı soundlarda kullanılması son zamanlarda çok sık rastladığımız bir şey. Bende uzun zamandır bunun üzerine çalışmalar yapıyordum. Özellikle z kuşağı bu konuda çok ilerde diyebilirim. Farklı tarz müzikleri harmanladıgınızda ortaya güzel içerikler çıkabiliyor. Bende 15 Temmuz'da çıkartacağım albümle Türk müzik sektörüne imza atacak bir albüm olacağını şimdiden söyleyebilirim." diye ifade etti.

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