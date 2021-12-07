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TIMETURK / YAŞAM / Müzik Yapım Şirketlerine Tepki Gösterdi

Müzik Yapım Şirketlerine Tepki Gösterdi

Mesjopala, şarkıcı olma hayaliyle ses yarışmalarına ve müzik şirketlerine başvuran yeteneklerin sömürülmesine tepki gösterdi. Kısa bir süre önce BPM Müzik iş birliğiyle “Gel” ve “Ölüyorum” gibi ses getiren şarkılara imza atan Mesjopala, müzikle ilgilenmek isteyen gençlerin elinden tutulması gerektiğini ifade etti.

1 Saat Önce
2021-12-07 14:48:09
Müzik Yapım Şirketlerine Tepki Gösterdi

Müzikle ilgilenmek ve sanatın belli bir alanında fark yaratmak isteyen gençlere destek olacaklarını belirten Mesjopala; “Bilindiği üzere şarkıcı olmak ve klip çektirmek isteyen adaylar bütçelerine göre bir müzik şirketiyle anlaşıp klip çekimlerini gerçekleştiriyor. Bu durumu fırsata çeviren bazı müzik şirketileri ise ne yazık ki sanatçı odaklı değil klipten elde edilen para odaklı çalışmaya başladı. Genç yaşlardan beri müzikle ilgileniyordum. Profesyonel olarak müzik kariyerine başlamam ise maalesef içerisinde olduğum iş dünyası nedeniyle gecikti. Ayrıca bu süreçte çeşitli zorluklar da yaşadım. Gençler de benim yaşadıklarıma benzer zorluklarla karşılaşabilir ve bu tarz dönemlerde gençlerin elinden tutmak, onlara destek olmak benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı.” şeklinde açıklamalarıyla genç müzisyen ve şarkıcı adaylarına yardımcı olmaktan keyif alacağının altını çizdi.

“Gençler Hedefleri Doğrultusunda İlerlemeye Devam Etsin”

Genç sanatçı adaylarına tavsiyelerde bulunan başarılı şarkıcı ve iş insanı Mesjopala; “Gençler daima, her şeye rağmen hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam etsin. Onlar istemeye, başarmaya inandıkça hedeflerine ulaşırken yaşadıkları zorluklar, deneyim olarak geri dönecek. Çevreme baktığımda, sosyal medyayı incelediğimde çok fazla başarılı gencin istedikleri seviyeye ulaşamadıklarını gözlemliyorum. Bu durum beni üzüyor olsa da gençlere daima hedeflerinden vazgeçmemeleri gerektiğini söylüyorum.” ifadelerini kullandı.

“BPM Müzik'le Kurduğumuz Ortaklık Önemli Bir Dönüm Noktası”

Gençlerin yurt içinde yurt dışında kendilerini müzikle çok daha iyi ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli projelerde yer aldığını belirten Mesjopala; “Son olarak BPM Müzik'le gençlerin yurt içinde ve yurt dışında kendilerini müzik kariyerleriyle çok daha iyi ifade edebilmelerini sağlayacak bir iş birliği kurduk. BPM Müzik'le kurduğumuz ortaklık önemli bir dönüm noktası olacak diye düşünüyorum. Özellikle sesi güzel olan ve gelişme konusunda açık gençlerin fırsat bulamadığını görüyorum. Tam da bu tarz gençler için özel bir müzik yapım şirketi kurmayı hedefliyoruz. Böylelikle gençler amaçlarına çok daha hızlı ulaşabilme imkânı elde edecek. Aynı zamanda bir türlü kendini gösterme şansı bulamamış genç müzisyen adayları da bu şirket bünyesinde kendilerini tanıtabilecek.” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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