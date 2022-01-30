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TIMETURK / YAŞAM / Mütefekkir Cevdet Said hayatını kaybetti

Mütefekkir Cevdet Said hayatını kaybetti

Çerkes asıllı mütefekkir Cevdet Said, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2022-01-30 15:33:07
Mütefekkir Cevdet Said hayatını kaybetti

İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Said, "Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları Üzerine Araştırmalar" başlığı altında 1966 yılından itibaren çeşitli kitaplar yazdı, birçok konferans verdi.

Said'in ailesi, Rus-Kafkas Savaşı'nın 1864'te sona ermesinin ardından zorla yurtlarından edilince, Suriye'de Golan Tepesi'nin eteğindeki Bi'ru'l Acem köyüne yerleşti. 31 Ocak 1931 yılında doğan Cevdet Said, 1958 yılında El-Ezher Üniversitesinde okumak için Mısır'a gitti.

Üniversitenin Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Said, eğitim fakültesinde ihtisas yaptı. Suudi Arabistan ve Suriye'de öğretmenlik de yapan Said, daha sonra Suriye'deki köyüne döndü.

İlk kitabı 1966'da çıktı

Said, ilk kitabı "Adem'in İlk Oğlunun Mezhebi: İslami Harekette Şiddet Sorunu"nu 1966 yılında yayımladı. Daha sonra "Kendilerini Değiştirmedikçe", "Eylem: Kudret ve İrade", "Cömert Rabbinin Adıyla Oku", "Adem'in Oğlu Gibi Ol" kitaplarını kaleme alan Said'in bazı mektupları, uzun makaleleri ve ders notları da sonradan kitaba dönüştürülerek basıldı.

Almanya, Belçika, Mısır, Katar, Fas, İtalya, İran, Fransa ve Rusya gibi birçok ülkede konferanslar veren Said, Suriye'deki iç savaşın köylerine ulaşmasının ardından 2012 yılının sonunda ailesiyle İstanbul'a göç etti ve Türk vatandaşlığı aldı.

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