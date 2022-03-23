Mütedeyyin ne demek? Mütedeyyin kesim nedir? Mütedeyyin kelime anlamı nedir? Mütedeyyin ve muhafazakar aynı şey mi?
Mütedeyyin ne demek? Merak edilen kelime 'Mütedeyyin'in anlamını sizler için derledik. Mütedeyyin kesim nedir? Mütedeyyin kelime anlamı nedir? Mütedeyyin ve muhafazakar aynı şey mi? İşte detaylar...
2022-03-23 14:24:42
Merak edilen kelime 'Mütedeyyin'in anlamını sizler için derledik. Mütedeyyin kesim nedir? Mütedeyyin kelime anlamı nedir? Mütedeyyin ve muhafazakar aynı şey mi? İşte detaylar...
Mütedeyyin ne demek?
Mütedeyyin; dinine bağlı, dindar anlamlarına gelir.
Mütedeyyin ve muhafazakar aynı şey mi?
Muhafazakar kelimesi sözlükte 'tutucu' anlamına gelse de geleneksel toplumu koruyan veya dinine eğilim gösteren kişiler için kullanılmakta. Mütedeyyin ise 'dinine bağlı, dindar' anlamlarına gelir.
Tam olaran mütedeyyin ve muhafazakar kelimeleri aynı anlama gelmemektedir.
Mütedeyyin kesim nedir?
Mütedeyyin kesim; dinine bağlı ve yaşam tarzını bu yönde şekillendiren kişileri kapsayan topluluğa denir. .
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