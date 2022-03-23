DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
POCO M4 Pro modeli Türkiye’de satışa sunuldu
Tokat uçak bilet fiyatları 2022 | İstanbul-Tokat THY uçak bileti ne kadar? İstanbul'dan Ankara'dan Tokat'a uçak bileti kaç lira?
Togg'un fabrikasında önemli gelişme! Robotlar provalara başladı
Elon Musk, Tesla'nın Almanya fabrikasını dans ederek açtı
Belarus'tan kritik Ukrayna ve Polonya kararı!
2022 Açık lise sınav görevli ücretleri | MEB AÖL sınav görevi (gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı) ücreti ne kadar?
İstanbul’da toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi
Kuntz, Portekiz maçıyla ilgili Alman basınına konuştu
Ukrayna saldırısı sonrası kapanan Rus borsası yarın kısıtlı olarak açılıyor
Biden'dan kimyasal silah uyarısı
BTP lideri Baş, Anıtkabir'de Atatürk'e dua etti
Kemal Koranel neden istifa etti? Kemal Koranel kimdir? Yeni Ankara Barosu Başkanı kim olacak?
Putin'den son dakika hamlesi
Ukrayna hükümeti savaşın biteceği tarihi açıkladı
Pelin Batu ile Macit Bitargil boşanıyor

TIMETURK / YAŞAM / Mütedeyyin ne demek? Mütedeyyin kesim nedir? Mütedeyyin kelime anlamı nedir? Mütedeyyin ve muhafazakar aynı şey mi?

Mütedeyyin ne demek? Mütedeyyin kesim nedir? Mütedeyyin kelime anlamı nedir? Mütedeyyin ve muhafazakar aynı şey mi?

Mütedeyyin ne demek? Merak edilen kelime 'Mütedeyyin'in anlamını sizler için derledik. Mütedeyyin kesim nedir? Mütedeyyin kelime anlamı nedir? Mütedeyyin ve muhafazakar aynı şey mi? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-03-23 14:24:42
Mütedeyyin ne demek? Mütedeyyin kesim nedir? Mütedeyyin kelime anlamı nedir? Mütedeyyin ve muhafazakar aynı şey mi?

Merak edilen kelime 'Mütedeyyin'in anlamını sizler için derledik. Mütedeyyin kesim nedir? Mütedeyyin kelime anlamı nedir? Mütedeyyin ve muhafazakar aynı şey mi? İşte detaylar...

Mütedeyyin ne demek?

Mütedeyyin; dinine bağlı, dindar anlamlarına gelir.

Mütedeyyin ve muhafazakar aynı şey mi?

Muhafazakar kelimesi sözlükte 'tutucu' anlamına gelse de geleneksel toplumu koruyan veya dinine eğilim gösteren kişiler için kullanılmakta. Mütedeyyin ise 'dinine bağlı, dindar' anlamlarına gelir.

Tam olaran mütedeyyin ve muhafazakar kelimeleri aynı anlama gelmemektedir.

Mütedeyyin kesim nedir?

Mütedeyyin kesim; dinine bağlı ve yaşam tarzını bu yönde şekillendiren kişileri kapsayan topluluğa denir. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş