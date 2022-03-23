Mütedeyyin ne demek? Mütedeyyin kesim nedir? Mütedeyyin kelime anlamı nedir? Mütedeyyin ve muhafazakar aynı şey mi?

Mütedeyyin ne demek? Merak edilen kelime 'Mütedeyyin'in anlamını sizler için derledik. Mütedeyyin kesim nedir? Mütedeyyin kelime anlamı nedir? Mütedeyyin ve muhafazakar aynı şey mi? İşte detaylar...