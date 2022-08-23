Mustafa Keser Kimdir? Mustafa Keser Albümleri

Mustafa Keser kimdir, nerelidir? Mustafa Keser’in yer aldığı projeler neler? Mustafa Keser’in albümleri ne? Türk halk müziğinin önemli sanatçılarından Mustafa Keser hakkında merak edilenlere haberimizde yer vereceğiz. İşte detaylar.

Mustafa Keser Kimdir?

Mustafa Keser 1 Ocak 1945, Maden, Elazığ'da doğdu. Türk ses sanatçısı ve besteci. Maden doğumlu olan ve aynı yerde çocukluğu geçen Mustafa Keser; ilk ve orta öğrenimini Maden'de gördü. lise eğitimini ise Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesinde tamamlamıştır. Mustafa Keser'in babası müzisyen olduğu için ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk halk müziği dalında kazanmış. 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır. Mustafa Keser, Kâni Karaca'dan müzik dersleri almıştır. Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Keser evlidir ve üç oğlu vardır.

Mustafa Keser Albümleri

Söylemesi Benden Dinlemesi Sizden,

Üzüm Gözlüm,

Televizyon programları

"Mustafa Keser Sizlerle" (Kanal 6, Samanyolu TV, Flash TV ve TRT Müzik)

"Benzemez Kimse Bize" (Star TV)

Filmleri