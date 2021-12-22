DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Serbest muhasebecilikte 2022 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi
El Salvador yine Bitcoin satın aldı
Dev Ethereum Balinası Bu Altcoin’leri Biriktiriyor! 212 Milyon Dolarlık Alım Yaptı
Avrupa’nın en büyük telekom şirketi önemli miktarda Polkadot (DOT) satın aldı
Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Bu kez dalga değil tsunami geliyor
Cep telefonu taksit sayısı arttı mı? Kaç paralık telefona kaç taksit yapılır?
İŞKUR en az ilkokul mezunu personel alımı iş ilanı | İŞKUR personel alımı ilanı
BDDK duyurdu: Cep telefonları yeni için taksit düzenlemesi
Gözler bugünkü kritik görüşmede! Masada memura ek zam var
Sürekli acıkıyor musunuz?
Öğretim üyesi alımı ilanı| Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi alımı
Ayağınız uyuşuyorsa...
Çalışanların yemek kartı bakiyeleri neden erken bitiyor?
Sergen Yalçın hangi takıma transfer oldu? Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'nın takımında teknik direktörlük mü yapacak?
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Halkımızı enflasyon ve faize ezdirmemenin mücadelesini veriyoruz

TIMETURK / YAŞAM / Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a 1 TL'lik dava

Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a 1 TL'lik dava

Star TV'de yayınlanan 'Benzemez Kimse Bize' programın bitmesiyle birlikte gündemden düşmeyen Bülent Ersoy ve Mustafa Keser ikilisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mustafa Keser’den karşı hamle geldi. “Canlı yayında bana ‘Kürdo’ diye seslenerek beni aşağıladı” diyen Keser, Ersoy’a 1 TL’lik dava açtı.

1 Saat Önce
2021-12-22 12:13:22
Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a 1 TL'lik dava

Star TV'de yayınlanan 'Benzemez Kimse Bize' ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Usta sanatçılar Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunuculuğunu yaptığı müzik programı sadece iki bölüm sonra yayından kaldırıldı.

Bülent Ersoy, “Benzemez Kimse Bize” adlı programdaki partneri Mustafa Keser'in kendisi için “Seni diva değil divan yaparlar, hiçbir halt bildiğin yok senin” şeklinde sözler söylediğini öne sürmüştü.

Keser'in bu sözleriyle kendisine hakaret ettiğini ve kişilik haklarına saldırdığını belirten Ersoy, 1 TL'lik manevi tazminat davası açtı. Sanatçı dava dilekçesinde, iç dünyasında travma yaşadığını ve toplum önünde itibarının sarsıldığını öne sürdü.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Mustafa Keser de bu davaya karşı dava ile yanıt verdi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukatı Kazım Pınarbaşı aracılığıyla başvuran Keser, Bülent Ersoy'un programda kendisine “Kürdo” diye hitap ettiğini öne sürdü.

Hakaret ettiğini, aşağıladığını ve kişilik haklarının zarar gördüğünü belirten Mustafa Keser, Bülent Ersoy'dan 1 TL manevi tazminat istedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş