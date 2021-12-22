Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a 1 TL'lik dava

Star TV'de yayınlanan 'Benzemez Kimse Bize' programın bitmesiyle birlikte gündemden düşmeyen Bülent Ersoy ve Mustafa Keser ikilisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mustafa Keser’den karşı hamle geldi. “Canlı yayında bana ‘Kürdo’ diye seslenerek beni aşağıladı” diyen Keser, Ersoy’a 1 TL’lik dava açtı.

Star TV'de yayınlanan 'Benzemez Kimse Bize' ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Usta sanatçılar Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunuculuğunu yaptığı müzik programı sadece iki bölüm sonra yayından kaldırıldı.

Bülent Ersoy, “Benzemez Kimse Bize” adlı programdaki partneri Mustafa Keser'in kendisi için “Seni diva değil divan yaparlar, hiçbir halt bildiğin yok senin” şeklinde sözler söylediğini öne sürmüştü.

Keser'in bu sözleriyle kendisine hakaret ettiğini ve kişilik haklarına saldırdığını belirten Ersoy, 1 TL'lik manevi tazminat davası açtı. Sanatçı dava dilekçesinde, iç dünyasında travma yaşadığını ve toplum önünde itibarının sarsıldığını öne sürdü.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Mustafa Keser de bu davaya karşı dava ile yanıt verdi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukatı Kazım Pınarbaşı aracılığıyla başvuran Keser, Bülent Ersoy'un programda kendisine “Kürdo” diye hitap ettiğini öne sürdü.

Hakaret ettiğini, aşağıladığını ve kişilik haklarının zarar gördüğünü belirten Mustafa Keser, Bülent Ersoy'dan 1 TL manevi tazminat istedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.