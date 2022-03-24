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TIMETURK / YAŞAM / Mustafa Bilici son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa Bilici son yolculuğuna uğurlandı

İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Mustafa Bilici, Fatih Camii’nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

11 Dakika Önce
2022-03-24 16:58:06
Mustafa Bilici son yolculuğuna uğurlandı

İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Mustafa Bilici, (90) koronavirüs teşhisi ile 2 ay önce hastaneye kaldırıldığı. Mustafa Bilici, dün hayatını kaybetti

Mustafa Bilici için bugün öğle vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

mustafa-bilici-hocaefendi-hakka-yurudu

Mustafa Bilici....

Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Mustafa Bilici'nin ailesi ve İsmailağa Cemaati'nden çok sayıda kişi katıldı.

Mustafa Bilici son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1

Mustafa Bilici için cenaze namazı kılındı, helallik alındı.

Mustafa Bilici, Eyüpsultan'da bulunan Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.

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