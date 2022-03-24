Mustafa Bilici son yolculuğuna uğurlandı

İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Mustafa Bilici, (90) koronavirüs teşhisi ile 2 ay önce hastaneye kaldırıldığı. Mustafa Bilici, dün hayatını kaybetti

Mustafa Bilici için bugün öğle vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Mustafa Bilici....

Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Mustafa Bilici'nin ailesi ve İsmailağa Cemaati'nden çok sayıda kişi katıldı.