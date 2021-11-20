Müslüme’yi o tepeye kim çıkardı... Korkunç şüphe

3 yaşındaki yörük kızı Müslüme'nin cesedi, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta ve 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde çalılıklar arasında bulundu... Ancak kafalardaki soru ise Müslüme'nin o dağa nasıl çıktığı veya kimler tarafından çıkarıldığı...