Müslüme’yi o tepeye kim çıkardı... Korkunç şüphe
3 yaşındaki yörük kızı Müslüme'nin cesedi, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta ve 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde çalılıklar arasında bulundu... Ancak kafalardaki soru ise Müslüme'nin o dağa nasıl çıktığı veya kimler tarafından çıkarıldığı...
2021-11-20 09:32:07
Müge Anlı'nın programı ile Türkiye'nin gündemine oturan Yörük Kızı Müslüme Yağal'dan acı haber dün geldi. 10 gündür kayıp olan 3 yaşındaki Müslüme'nin cesedi, kaybolduğu yere 7 kilometre uzaklıktaki dağın tepesinde bulundu. Yürekleri dağlayan olay sonrası akıllarda ise soru işaretleri oluştu.
Müslüme'nin cesedi, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta ve 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde çalılıklar arasında bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre kızının acı haberini alan Selvi Yağal, "Melek mi oldun kızım?" diyerek gözyaşı döktü. Torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun o kadar uzağa gidebilmesine anlam veremediklerini söyledi.
MEHMET YAĞAL: HUSUMETLİLERİMİZ VAR
Talihsiz çocuğun cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Müslüme'nin babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal, dedesi, kardeşleri ve akrabaları, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Müslüme'nin cesedinin bulunduğu bölgeye giden yollar ve patikalar, komandolar tarafından kapatılırken, jandarma, baba Mehmet Yağal'ın, kızının kayıp olduğu dönemde "Husumetlilerimiz var" açıklamasını da dikkate alarak geniş çaplı soruşturma başlattı.
Odatv.com
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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