Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu HZ. Ali için ne dedi?

Musa Eroğlu Hz. Ali hakkındaki sözleri nedeniyle eleştirildi. Hz. Ali'ye sözlerinden dolayı tepki gösteren ünlü Türk halk müziği sanatçısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Musa Eroğlu Hz. Ali'ye ne dedi? Musa Eroğlu kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Konuyla ilgili detaylar ve sorulan soruların cevapları haberimizde...

Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu, 1 Eylül 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Alevi sözleriyle tanınan ünlü isim Hz. Ali'ye karşı söylediği sözlerden dolayı tepki gördü. Peki, Musa Eroğlu Hz. Ali'ye ne dedi? İşte detaylar...

Musa Eroğlu kimdir?

Musa Eroğlu, 1944 yılında Mersin'in Mut ilçesinin Kumaçukuru köyünde dünyaya gözlerini dünyaya açtı. Ortaokulu yarım bıraktı. Eroğlu'nun Alevî Tahtacı Türkmenleri'nden olduğu bilinmektedir.

Mut Halkevi'nde halk oyunları oynadı. 1965'te TRT Ankara Radyosu'nda imtihana girdi fakat kazanamadı. 1967'de "İkimiz Toprağa Girelim Elif" adlı ilk plağını çıkardı. Piyasada görünmeye başlaması 1970-71 yıllarına denk gelmektedir. O yıllarda yeniden radyoda tar, kemane, koltuk davulu, bağlama, divan sazı çalgılarıyla sınava girdi ve sınavı kazandı. 1970'li yılların sonlarına doğru müzik yönetmenliği de yaptı.

1980'e radyoda kadar mahalli sanatçı olarak çalıştı. Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ve Yavuz Top ile "Muhabbet" seri albüm çalışmaları yapmıştır.

Sözlerini Abdürrahim Karakoç'un yazdığı "Unutursun Mihriban'ım" ve "Mihriban" türkülerini seslendirdi. Karacaoğlan'ın şiirlerini besteledi.

1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı aldı.

Musa Eroğlu, müzik çalışmalarına devam etmekte ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ve Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı olarak görev almaktadır.

Musa Eroğlu'nun ikisi kız, biri erkek üç çocuğu vardır. Eşi Fatma Eroğlu 72 yaşında yaşamını yitirmiştir.

Musa Eroğlu HZ. Ali için ne dedi?

Musa Eroğlu Hz. Ali hakkında "Zülfikar'ın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla g...ne bıçak sokup öldürüyor. Gel de buna inanasın" dedi.

Musa Eroğlu'nun sözleri üzerine Alevi vatandaşlar ve dernekler, başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.