Musa Askan Yamak kimdir? Musa Askan Yamak neden öldü? Musa Askan Yamak hayatı ve ölüm nedeni

Musa Askan Yamak kimdir? 36 yaşında olan Musa Askan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. 75 profesyonel maçı kaybetmemesi nedeniyle adından sıkça söz ettiren Yamak'ın ölümü merak edildi. Peki ama Musa Askan Yamak neden öldü? Musa Askan Yamak hayatı ve ölüm nedeni...

36 yaşında olan Musa Askan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. 75 profesyonel maçı kaybetmemesi nedeniyle adından sıkça söz ettiren Yamak'ın ölümü merak edildi. Peki ama Musa Askan Yamak neden öldü? Musa Askan Yamak hayatı ve ölüm nedeni...

Musa Askan Yamak kimdir?

Aslen Giresun'un Alucra ilçesinden olan ve Almanya'da yaşayan gurbetçi boksör 36 yaşındaki Musa Askan 75 profesyonel maçında hiç yenilmemişti.

Musa Askan Yamak neden öldü?

Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonu olan Giresunlu Musa Askan, ringde kalbine yenildi. Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da gerçekleşen boks müsabakasının üçüncü raundundaki mola esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. .