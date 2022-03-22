Murat Göğebakan'ın eski eşi Selma Bekmez neden öldü? Selma Bekmez'in ölüm sebebi ve otopsi raporu

Murat Göğebakan'ın eski eşi Selma Bekmez neden öldü? 2000-2011 yılları arasında evli kalan Murat Göğebakan ve Selma Bekmez aldatma nedeniyle ayrılmışlardı. İlk olarak Murat Göğebakan'ın ardından da Selma Bekmez'in ölümü gündemde uzun süre kalmıştı. Selma Bekmez'in ölüm nedeni ortaya çıktı. Selma Bekmez'in ölüm sebebi ve otopsi raporu...

2000-2011 yılları arasında evli kalan Murat Göğebakan ve Selma Bekmez aldatma nedeniyle ayrılmışlardı. İlk olarak Murat Göğebakan'ın ardından da Selma Bekmez'in ölümü gündemde uzun süre kalmıştı. Selma Bekmez'in ölüm nedeni ortaya çıktı. Selma Bekmez'in ölüm sebebi ve otopsi raporu...

Murat Göğebakan'ın eski eşi Selma Bekmez neden öldü?

Murat Göğebakan'ın eski eşi Selma Bekmez'in, eşini aldatması gündeme bomba gibi düşmüştü. Eşi yüzünden kanser olan Göğebakan'ın vefaatından sonra Selma Bekmez'in de vefat etmesi, çok konuşulmuştu.

Savcılık, 2020 yılında yaşanan ve şüpheli gördüğü ölümle ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı. O dönem şeker komasına girdiği belirtilen 51 yaşındaki Sema Bekmez'in kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. .