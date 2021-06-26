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Munzur Çayı'nda sosyal farkındalık

Tunceli’de koronavirüs salgını ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı İle Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmak için Munzur Çayı’nda rafting yaptı.

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26.06.2021 11:53:34
Munzur Çayı'nda sosyal farkındalık

TUNCELİ'de koronavirüs salgını ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı İle Mücadele Günü'nde farkındalık oluşturmak için Munzur Çayı'nda rafting yaptı.

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İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nce organize edilen etkinlikte, sağlık çalışanları Ovacık karayolu Siliç köprüsü mevkiinde bir araya geldi. 'Sağlıklı Toplum, Mutlu Bir Gelecek İçin, Madde Kullanımına Hayır' pankartı açan sağlık çalışanları daha sonra rafting antrenörlerinden eğitim aldı. Kıyafetlerini giyip botlara binen grup, Munzur Çayı'nda 10 kilometrelik parkurda 2 saat süreyle rafting yaptı.

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‘SOSYAL FARKINDALIK İÇİN YAPTIK'

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, uyuşturucu ile mücadele gününde farkındalık oluşturmak için rafting yaptıklarını belirterek, “26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı İle Mücadele Günü'nde, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile beraber, personellerimizle rafting organizasyonu yaptık. Buradaki amacımız, vatandaşlarımızı bilgilendirmek. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında en önemli şey, onun yerine bir aktivite koymaktır. Özellikle şehrimizin güzelliklerinden olan Munzur Çayı'nda vatandaşlarımızı spor yapmaya, sosyal aktiviteleri yapmaya davet ediyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte, sosyal farkındalık oluşturmak için rafting yaptık” dedi.

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'SPOR VARKEN GENÇLER
UYUŞTURUCUNUN İÇİNDE OLMASIN'

Gençlik Spor İl Müdürü Abdulselam Er ise gençlerin spor yapmasını tavsiye ederek, “Bugün Tunceli gençliği için önemli bir gün. Bu önemli günde farkındalık oluşturmak için biz de İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte farklı bir etkinlik yapalım dedik. Bugün 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele Günü. Bugün de gecesini gündüzünü bu işe adayan filyasyon ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Tunceli'nin yüreğimizden akan Munzur suyunda güzel bir rafting programı yapacağız. Rafting sporu için Türkiye'nin en güzel parkuru Tunceli'dedir. Bütün dostlarımızı buraya bekliyoruz. Buyursunlar gelsinler, Tunceli'nin güzelliklerinden faydalansınlar. Spor varken, rafting varken ve sosyal etkinlikler varken, gençlerimizin uyuşturucu içerisinde, olumsuz tavırlar içerisinde olması bizi üzüyor. Bunun için Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordineli çalışıyor. Gençlerimizi etkinliklerimize, tesislerimize ve rafting parkurlarımıza bekliyoruz. Çünkü hayat bu şekilde daha güzel olur” diye konuştu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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