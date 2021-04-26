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Mülteci çocukların ‘waffle’ sevinci

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkaşehir Şubesi Reyhanlı’da kalan Suriyeli çocukların yüzünü alışıla gelmişin dışında bir sürpriz ile güldürdü.

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26.04.2021 14:15:09
Mülteci çocukların ‘waffle’ sevinci

11 yıldan bu yana iç savaşla boğuşan Suriye'de savaştan en çok kadın ve çocuklar etkileniyor. Suriye'ye genelde temel ihtiyaç malzemeleri gönderilirken çocukların ihtiyaçları göz ardı ediliyor. İHH Başkaşehir'den hayırsever kadınların ‘waffle' sürprizi hem çocukların hem de görenlerin yüzünü güldürdü.

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“MÜLTECİ ÇOCUKLAR YİYEMİYOR DİYE BEN DE YEMEZDİM”

İHH Başkaşehir Şubesinden bir grup kadın, Suriyeli çocuklara ‘waffle' sürpirizi yaparak alışılagelmişin dışında bir hediye ile Suriyeli miniklerin yüzlerini güldürdü. Yönetmen ve Aktivisit Tülay Gökçimen'in sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar büyük beğeni topladı. Gökçimen, “Mülteci kamplarında yaşayan çocuklar Waffle yiyemiyor diye bende bu tatlıdan yemezdim. Çünkü çok güzel. Benim canım arkadaşlarım İHH Başakşehir'den Nazan Coşkun ve Zeynep Aydın malzemeleri almış ve Reyhanlı'ya giderek çocuklara tek tek waffle yapmışlar.” ifadelerini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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