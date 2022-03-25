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TIMETURK / YAŞAM / Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı

Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı

Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, kabri başında anıldı.

2 Saat Önce
2022-03-25 10:50:30
Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı

Taceddin Dergahı'ndaki anma törenine, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı ve bazı partililer katıldı.

Destici'nin, Yazıcıoğlu'nun kabrine gül bırakmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Genel Başkan Destici, burada yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu'nu ve dava arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bizler Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve hepimizin davası olan İlayı Kelimetullah ve birlik davasının sonuna kadar başarıya ulaşması için mücadele edeceğiz. Yine aynı şekilde şehit liderimizin ve onunla birlikte şehadete yürüyen arkadaşlarımızın şehadet sürecinin, hukuk davasının da sonuna kadar takipçisi olacağız."

Törenin ardından Alperen Ocakları Genel Başkanı Bağcı öncülüğünde partililer, Yazıcıoğlu'nu anma programının yapılacağı Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'na kadar yürüdü.

Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu için lokma dağıtıldı

lokma

Öte yandan Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yılı dolayısıyla memleketi Sivas'ta lokma dağıtıldı.

BBP Sivas İl Başkanlığı tarafından Kale Cami önünde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

BBP İl Başkanı Ahmet Polat, gazetecilere, Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Polat, "Mart ayı bizim için hüzün ayı. Camiamız, 25-31 Mart tarihlerinde şehitlerimizi anmak için ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Sivas'ta da bazı etkinliklerimiz var, bugün burada Kadın Kolları il teşkilatımız, şehitlerimizin ruhuna vatandaşlarımıza lokma ikram ediyor." dedi.

 

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