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Muhammet Cüneyt Kılıç Dünyaca Ünlü Diziye Sponsor Olmaya Hazırlanıyor

Ünlü isimlere moda tasarımcılığı yapan Muhammet Cüneyt Kılıç dünyaca ünlü dizi Inventing Anna’ya sponsor olmaya hazırlanıyor. Bu sponsorlukla cirosunda büyük bir artış bekleyen Bahadır Giyim CEO’su Muhammet Cüneyt Kılıç dünya çapında bir marka olmayı hedeflediklerini söyledi.

18 Dakika Önce
2022-03-29 11:45:26
Muhammet Cüneyt Kılıç Dünyaca Ünlü Diziye Sponsor Olmaya Hazırlanıyor

Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan bu sponsorlukla büyük bir sükse yaratmak istediklerini söyleyen Kılıç, sponsorluk hakkında “Her iki taraf için de hayırlı olsun, biz her geçen gün büyümeye devam ederken ülkemizin adını tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Bunun bir başlangıç olduğunu söyleyen Kılıç, bu gibi sponsorlukların önümüzdeki aylar ve yıllarda da devam edeceğini açıkladı. “Sadece bununla kalmayacağız, ülkemizi ve markamızı globalde daha çok tanıtacağız. Yakın zamanda yeni anlaşmalar görebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Dünya Ekonomisindeki Durgunluk Büyümemizi Etkilemedi

Türkiye'de ünlü isimlere moda tasarımcılığı yapan Kılıç, markasının geçen yıl %20 büyüdüğünü belirtti. Dünya ekonomisinde Kovid ve Rus-Ukrayna savaşı ile bir durağanlık söz konusu olduğu belirten Muhammet Cüneyt Kılıç “Biz yine de akılcı çözümler ve yatırımlar üreterek yeni merkezler inşa ettik, yeni tesisleri faaliyete soktuk. Önümüzdeki Yıllarda da bu büyümenin artan şekilde sürmesi için yönümüzü Batıya döndük. Her mecrada markamızı ve ülkemizi tanıtmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Fransa'da yeni giyim tesisi açılacak

Bu büyük sponsorluğun dışında Fransa'da da mağaza açmak istediklerini ve en kısa zamanda mağazanın hazır olacağını söyleyen Kılıç dünyanın her yerinden müşterilerle etkileşim de olduklarını aktardı. “Fransa'nın başkenti Paris bizim yeni mağazamızın adresi olacak. Fransa'daa bulunduğumuz girişimlerle ülkemiz insanının neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermek istiyoruz.” ifadelerini aktardı.

Inventing Anna Dizisi

Dizide kendisini sosyetenin ünlü bir iş insanın kızı olarak tanıtan, insanları kandıran Anna Delvey'in hayat hikayesi canlandırılıyor. Şubat 2022'de yayınlanmaya başlayan dizi Anna Delvey ve gazeteci Vivian Kent rolleri arasında güçlü bir yaşam öyküsüne ev sahipliği yapıyor. .

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