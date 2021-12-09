Muhabbit Ekibi ve Nurgül Yeşilçay’dan NFT Hakkında Sohbet

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de NFT rüzgarı esmeye devam ediyor. Estikçe de Türkiye’deki çeşitli sanatçıları, karikatüristleri ve komedyenleri etkisi altına alıyor. NFT rüzgarına en son kapılan isimlerden biri de Nurgül Yeşilçay oldu.



Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz ekim ayında yeni dizisi POZ'u, NFT halinde satışa çıkartacağını açıklamıştı. Türkiye'nin ilk blockchain ve kripto para topluluğu Muhabbit'in medya kolu, 6 Kasım 2021 tarihinde NFT pazar yeri olan OpenSea platformunda satışa sunulan ‘'POZ'' dizisinin oyuncusu ve aynı zamanda yönetmeni olan Nurgül Yeşilçay ile bir röportaj gerçekleştirdi.



Nurgül Yeşilçay, yapılan röportajda blockchain dünyasını 8 ay kadar önce tanımaya başladığını ancak Refik Anadol'un NFT projeleri ile ilgili paylaşımlarını görene dek bu konuda bir adım atmayı düşünmediğini açıkladı. Anadol'un paylaşımlarından sonra NFT alanını araştıran Yeşilçay, aracılar ya da galeriler olmadan sanat eseri satmanın avantajlarından etkilendiğini dile getirdi.



Nurgül Yeşilçay'a, Muhabbit ekibi tarafından Türkiye'deki sanatseverlerin NFT alanına ilgisi sorulduğunda, bu konunun Türkiye'de henüz çok yeni olduğunu ve zaman içerisinde ilginin artacağına inandığını ifade etti.

“Henüz çok başlarda olduğumuzu düşünüyorum, ileride NFT'lere daha çok ilgi duyulacağına ve Metaverse evreninin hayatımıza girmesiyle, popülaritesinin artacağına inanıyorum.”



Muhabbit ekibinin Nurgül Yeşilçay ile gerçekleştirdiği röportajın tamamı sosyal medya ve internet sitesi üzerinden takip edilebilir. Bununla birlikte; blockchain teknolojisi ve kripto para dünyasının en önemli gelişmelerine, son dakika haberlerine ve teknik analistler tarafından günlük olarak yayımlanan coin haberleri Muhabbit'in medya kolu Muhabbit.com'dan ulaşılabiliyor.

POZ

Nurgül Yeşilçay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve aynı zamanda başrol oyunculuğunu üstlendiği POZ, 7 bölümlük “dijiroman” olarak tasarlanan bir mini dizi. Kamera yerine fotoğraf makinesi ile çekilen POZ, NFT olarak sadece 50 kişi için satışa çıktı.

NFT (Non-Fungible Token) Nedir?

NFT (Non-Fungible Token), kısaca değiştirilemeyen token anlamına gelmektedir. NFT'ler sanat eserleri ya da koleksiyon parçaları gibi nadir varlıkların mülkiyetini temsil eden kriptografi token türlerindendir. Başka token'lar ile değiştirilemezler ya da parçalara ayrılıp satışa çıkartılamazlar. NFT'ler hakkında detaylı bilgi için Muhabbit.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.